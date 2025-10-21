Bu akşam maç var mı, kimin? 21 Ekim Salı akşamı programı

Kategoriler
La Liga, Süper Lig, Bundesliga gibi liglerde şampiyonluk yarışı devam ederken 21 Ekim Salı akşamının maçları da netleşti.
21 Ekim Salı günü oynanacak olan müsabakalar şöyle:
Brezilya Serie A
03:30 | Santos - Vitoria | Spor Smart, Smart Spor HD
AFC Şampiyonlar Ligi
10:45 | Melbourne City - Buriram | Spor Smart, Smart Spor HD
13:00 | Chengdu Rongcheng - Johor Darul | Smart Spor 2, Spor Smart 2
13:00 | Ulsan Hyundai - Hiroshima | Spor Smart, Smart Spor HD
15:15 | Shanghai Port - Machida | Spor Smart, Smart Spor HD
16:45 | Ahal - Sepahan FC | Smart Spor 2, Spor Smart 2
19:00 | Al Ahli Dubai - Nasaf Qarshi | Spor Smart, Smart Spor HD
21:15 | Al Hilal - Al Sadd | Smart Spor 2, Spor Smart 2
UEFA Gençlik Ligi
15:00 | Arsenal - Atletico Madrid | UEFA.tv
15:30 | St.Gilloise - Inter | UEFA.tv
UEFA Şampiyonlar Ligi
19:45 | Barcelona - Olympiakos | CBC Sport, tabii Spor
19:45 | Kairat Almaty - Pafos | tabii Spor 1
22:00 | Arsenal - Atletico Madrid | CBC Sport, tabii Spor
22:00 | Kopenhag - B.Dortmund | tabii Spor 6
22:00 | Bayer Leverkusen - PSG | tabii Spor 1
22:00 | Newcastle - Benfica | tabii Spor 4
22:00 | PSV - Napoli | tabii Spor 5
22:00 | St.Gilloise - Inter | tabii Spor 3
22:00 | Villarreal - Manchester City | tabii Spor 2