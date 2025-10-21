Menü Kapat
TGRT Haber
16°
 21.10.2025

Galatasaray’da sürpriz gelişme! Singo’nun dönüş tarihi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de son olarak Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup eden Galatasaray, namağlup liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılı takımın Beşiktaş ile oynadığı maçta sakatlanan Wilfried Singo'nun son durumu belli oldu. İşte yıldız futbolcunun dönüş tarihi...

Galatasaray'da sürpriz gelişme! Singo'nun dönüş tarihi belli oldu
'ın ile oynadığı maçta sakatlanan Wilfried Singo'nun geri dönüş tarihi belli oldu.

Galatasaray’da sürpriz gelişme! Singo’nun dönüş tarihi belli oldu

LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Galatasaray, Trendyol 'in 9. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, bu galibiyetle birlikte en yakın rakibinin 5 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Galatasaray’da sürpriz gelişme! Singo’nun dönüş tarihi belli oldu

LİGDE SON 9 DEPLASMAN MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de deplasmandaki kazanma serisini 9 maça çıkardı. Dış sahadaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından rakip statta çıktığı 9 müsabakayı da kazandı. Söz konusu süreçte 23 gol atan "Cimbom" kalesinde sadece 2 gol gördü.

Galatasaray’da sürpriz gelişme! Singo’nun dönüş tarihi belli oldu

LİGDE 17 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 17 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 17 maçta 16 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. "Cimbom" bu sürede sadece geçen haftaki Beşiktaş derbisinden beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, mağlubiyet yaşamadığı söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 44 kez sarsarken sadece 6 gol yedi.

Galatasaray’da sürpriz gelişme! Singo’nun dönüş tarihi belli oldu

SIRADAKİ RAKİP BODO

Şampiyonlar Ligi'nde son olarak Liverpool'u mağlup eden Aslan, bu kez evinde Bodo/Glimt'i konuk edecek. Cimbom'da Bodo maçı öncesi gözler Beşiktaş maçında sakatlanan Singo'ya çevrilmişti.

Galatasaray’da sürpriz gelişme! Singo’nun dönüş tarihi belli oldu

DÖNÜŞ MAÇI BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı süren Wilfried Singo'nun bu maçta süre alması beklenmiyor. Başarılı savunmacının sahalara dönüş tarihi belli oldu. A Spor'un haberine göre; yıldız futbolcunun 1 Kasım'da oynanacak maçında sahalara dönmesi bekleniyor. Singo, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde bordo-mavili takıma karşı forma giyebilir. 24 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon Galatasaray formasıyla 7 resmi maça çıktı ve 1 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray’da sürpriz gelişme! Singo’nun dönüş tarihi belli oldu
