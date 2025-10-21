Galatasaray’da sürpriz gelişme! Singo’nun dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı maçta sakatlanan Wilfried Singo'nun geri dönüş tarihi belli oldu.

LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, bu galibiyetle birlikte en yakın rakibinin 5 puan önünde liderliğini sürdürdü.

LİGDE SON 9 DEPLASMAN MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de deplasmandaki kazanma serisini 9 maça çıkardı. Dış sahadaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından rakip statta çıktığı 9 müsabakayı da kazandı. Söz konusu süreçte 23 gol atan "Cimbom" kalesinde sadece 2 gol gördü.

LİGDE 17 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 17 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 17 maçta 16 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. "Cimbom" bu sürede sadece geçen haftaki Beşiktaş derbisinden beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, mağlubiyet yaşamadığı söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 44 kez sarsarken sadece 6 gol yedi.

SIRADAKİ RAKİP BODO

Şampiyonlar Ligi'nde son olarak Liverpool'u mağlup eden Aslan, bu kez evinde Bodo/Glimt'i konuk edecek. Cimbom'da Bodo maçı öncesi gözler Beşiktaş maçında sakatlanan Singo'ya çevrilmişti.

DÖNÜŞ MAÇI BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı süren Wilfried Singo'nun bu maçta süre alması beklenmiyor. Başarılı savunmacının sahalara dönüş tarihi belli oldu. A Spor'un haberine göre; yıldız futbolcunun 1 Kasım'da oynanacak Trabzonspor maçında sahalara dönmesi bekleniyor. Singo, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde bordo-mavili takıma karşı forma giyebilir. 24 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon Galatasaray formasıyla 7 resmi maça çıktı ve 1 asistlik katkı sağladı.