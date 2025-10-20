SIM kart dolandırıcılığına küresel darbe

Avrupa genelinde binlerce kişiyi hedef alan dev bir dolandırıcılık şebekesi, Letonya polisi öncülüğünde gerçekleştirilen uluslararası bir operasyonla çökertildi. “SIMCARTEL” adı verilen operasyonda, beşi Letonya vatandaşı olmak üzere yedi kişi tutuklandı. Europol ve Eurojust iş birliğiyle yürütülen çalışmalarda suç ağının dijital altyapısı ve finansal kaynakları da donduruldu.

Geçtiğimiz ay benzer bir operasyon ABD’de de düzenlenmişti.

40 BİN SIM KART ELE GEÇİRİLDİ

10 Ekim 2025’te Avusturya, Estonya ve Letonya’nın ortak katılımıyla gerçekleştirilen baskınlarda, 1.200 SIM box cihazı ve bu cihazlarda aktif halde çalışan 40 bin SIM kart ele geçirildi.

Operasyon kapsamında beş sunucu kapatıldı, “gogetsms” ve “apisim” adlı iki yasa dışı web sitesi güvenlik güçleri tarafından devralındı. Söz konusu sitelerin yerine uyarı sayfaları yerleştirildi.

Ayrıca, 431 bin avro banka hesaplarında, 333 bin dolar ise kripto cüzdanlarda donduruldu. Dört lüks otomobile de el konuldu. Europol, bu ağın yalnızca dolandırıcılık değil; şantaj, göçmen kaçakçılığı ve çocuk istismarı materyallerinin dağıtımı gibi ağır suçlarda da kullanıldığını açıkladı.

Suçluların sağladığı bu hizmet sayesinde dünyanın dört bir yanındaki siber dolandırıcılar, kimliklerini gizleyerek faaliyetlerine devam edebiliyordu.

49 MİLYON SAHTE HESAP, 5 MİLYON AVROLUK GELİR

Yapılan incelemelere göre, yasa dışı sistem 80’den fazla ülkeden kişilere ait telefon numaralarını kiralayarak dolandırıcılara sahte kimliklerle hesap açma imkânı sağladı.

Bu yöntemle sosyal medya ve iletişim platformlarında tam 49 milyondan fazla sahte çevrim içi hesap oluşturuldu.

Sadece Avusturya’da 1.700, Letonya’da ise 1.500’den fazla dolandırıcılık vakasının bu şebekeyle bağlantılı olduğu tespit edildi.

Mağdurların toplam zararı yaklaşık 5 milyon avro. Bunun 4,5 milyon avrosu Avusturya’da, 420 bin avrosu ise Letonya’da gerçekleşti.

“SİBER SUÇ SERVİSİ” GİBİ ÇALIŞMIŞLAR

Yetkililer, ağın “Cybercrime-as-a-Service” (Hizmet olarak siber suç) modeliyle işlediğini belirtti.

Yani teknik bilgisi olmayan suçlular, bu şebekeden hazır altyapı kiralayarak dolandırıcılık yapabiliyordu.

Europol, sistemin teknik olarak oldukça gelişmiş olduğunu ve özellikle SMS tabanlı oltalama (phishing) saldırılarında kullanıldığını açıkladı. Dolandırıcılar bu yöntemle mağdurların banka bilgilerine, kimlik verilerine ve cihaz erişimlerine ulaşıyordu.

Ağ ayrıca ikinci el satış platformlarında sahte ilanlar, yatırım dolandırıcılığı siteleri ve “kızım/oğlum dolandırıcılığı” gibi yöntemlerle binlerce kişiyi hedef aldı.

Bir diğer dikkat çeken yöntem ise “sahte polis” vakalarıydı. Suçlular, özellikle Rusça konuşan mağdurları sahte kimliklerle kandırıp, kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırdı hatta bazı durumlarda bizzat para teslimi bile aldılar.

AVRUPA’NIN GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK SIM DOLANDIRICILIĞI AĞI

Soruşturma kapsamında ele geçirilen web sitelerinin profesyonelce tasarlandığı, kiralama sisteminin ise 80 ülkede binlerce SIM kart üzerinden yönetildiği belirlendi.