Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

SIM kart dolandırıcılığına küresel darbe

Letonya merkezli “SIMCARTEL” operasyonunda, 40 bin aktif SIM kartla Avrupa genelinde dolandırıcılık yapan dev siber suç ağı çökertildi. Yedi kişi tutuklandı, 5 milyon avroluk vurgun ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 13:45
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 13:45

Avrupa genelinde binlerce kişiyi hedef alan dev bir şebekesi, Letonya polisi öncülüğünde gerçekleştirilen uluslararası bir operasyonla çökertildi. “SIMCARTEL” adı verilen operasyonda, beşi Letonya vatandaşı olmak üzere yedi kişi tutuklandı. Europol ve Eurojust iş birliğiyle yürütülen çalışmalarda suç ağının dijital altyapısı ve finansal kaynakları da donduruldu.

Geçtiğimiz ay benzer bir operasyon ABD’de de düzenlenmişti.

40 BİN SIM KART ELE GEÇİRİLDİ

10 Ekim 2025’te Avusturya, Estonya ve Letonya’nın ortak katılımıyla gerçekleştirilen baskınlarda, 1.200 SIM box cihazı ve bu cihazlarda aktif halde çalışan 40 bin SIM kart ele geçirildi.

SIM kart dolandırıcılığına küresel darbe

Operasyon kapsamında beş sunucu kapatıldı, “gogetsms” ve “apisim” adlı iki yasa dışı web sitesi güvenlik güçleri tarafından devralındı. Söz konusu sitelerin yerine uyarı sayfaları yerleştirildi.

Ayrıca, 431 bin avro banka hesaplarında, 333 bin dolar ise kripto cüzdanlarda donduruldu. Dört lüks otomobile de el konuldu. Europol, bu ağın yalnızca dolandırıcılık değil; şantaj, göçmen kaçakçılığı ve çocuk istismarı materyallerinin dağıtımı gibi ağır suçlarda da kullanıldığını açıkladı.

Suçluların sağladığı bu hizmet sayesinde dünyanın dört bir yanındaki siber dolandırıcılar, kimliklerini gizleyerek faaliyetlerine devam edebiliyordu.

SIM kart dolandırıcılığına küresel darbe

49 MİLYON SAHTE HESAP, 5 MİLYON AVROLUK GELİR

Yapılan incelemelere göre, yasa dışı sistem 80’den fazla ülkeden kişilere ait telefon numaralarını kiralayarak dolandırıcılara sahte kimliklerle hesap açma imkânı sağladı.

Bu yöntemle sosyal medya ve iletişim platformlarında tam 49 milyondan fazla sahte çevrim içi hesap oluşturuldu.
Sadece Avusturya’da 1.700, Letonya’da ise 1.500’den fazla dolandırıcılık vakasının bu şebekeyle bağlantılı olduğu tespit edildi.

Mağdurların toplam zararı yaklaşık 5 milyon avro. Bunun 4,5 milyon avrosu Avusturya’da, 420 bin avrosu ise Letonya’da gerçekleşti.

SIM kart dolandırıcılığına küresel darbe

“SİBER SUÇ SERVİSİ” GİBİ ÇALIŞMIŞLAR

Yetkililer, ağın “Cybercrime-as-a-Service” (Hizmet olarak ) modeliyle işlediğini belirtti.

Yani teknik bilgisi olmayan suçlular, bu şebekeden hazır altyapı kiralayarak dolandırıcılık yapabiliyordu.

Europol, sistemin teknik olarak oldukça gelişmiş olduğunu ve özellikle SMS tabanlı oltalama (phishing) saldırılarında kullanıldığını açıkladı. Dolandırıcılar bu yöntemle mağdurların banka bilgilerine, kimlik verilerine ve cihaz erişimlerine ulaşıyordu.

Ağ ayrıca ikinci el satış platformlarında sahte ilanlar, yatırım dolandırıcılığı siteleri ve “kızım/oğlum dolandırıcılığı” gibi yöntemlerle binlerce kişiyi hedef aldı.

Bir diğer dikkat çeken yöntem ise “sahte polis” vakalarıydı. Suçlular, özellikle Rusça konuşan mağdurları sahte kimliklerle kandırıp, kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırdı hatta bazı durumlarda bizzat para teslimi bile aldılar.

AVRUPA’NIN GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK SIM DOLANDIRICILIĞI AĞI

Soruşturma kapsamında ele geçirilen web sitelerinin profesyonelce tasarlandığı, kiralama sisteminin ise 80 ülkede binlerce SIM kart üzerinden yönetildiği belirlendi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rusya tehdidine karşı Almanya, İzlanda'da askeri üs kuruyor
Gökten yana yana düştü tüm kurumlar harekete geçti! Gizemli cisim mercek altında
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#siber suç
#Uluslararası Operasyon
#Sim Kart
#Europol
#Dolandırıcılık Ağı
#Sim Kart
#Europol
#Cybercrime-as-a-service
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.