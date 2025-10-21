Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt'ten muhabire ''Annen seçti'' cevabı!

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesinin Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleşeceği açıklandı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'e, ABD'de yayın yapan Huffington Post muhabiri S.V. Date'in "Budapeşte'yi kim seçti?" sorusunu sordu. Leavitt, bu soruya ''Annen seçti'' cevabını verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, bu konu üzerine sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulundu. Leavitt, Muhabir S.V. Date'yi "uzun süredir Trump'a saldıran, Demokrat söylemlerini tekrarlayan bir solcu aktivist" olarak nitelendirdi.

Leavitt, "Gerçek muhabir gibi davranan aktivistler mesleğe zarar veriyor." ifadesini kullandı.

https://x.com/PressSec/status/1980288128867877125

''BUDAPEŞTE SEMBOLİK ANLAM TAŞIYOR'' İDDİASI

Öte yandan Huffington Post'un 17 Ekim tarihli haberinde muhabir Date, Sözcü Leavitt'e attığı mesajda, Trump'ın Ukrayna'da barış konulu görüşme için Budapeşte'yi seçmesinin sembolik anlam taşıdığını belirtmişti.

Date, aynı mesajda Ukrayna'nın nükleer silahlardan arınmasının ardından İngiltere, ABD ve Rusya tarafından 1994'te imzalanan Budapeşte Memorandumu'nun Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne dair güvence verdiğini hatırlatmasının ardından, Trump-Putin görüşmesi için bu kenti kimin seçtiğini sormuştu. Leavitt de buna cevap olarak "annen seçti" cevabını vermişti.