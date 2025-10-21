Menü Kapat
Dünya
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt'ten muhabire ''Annen seçti'' cevabı!

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bir muhabirin, ABD Başkanı Donald Trump ile Rus lider Vladimir Putin'in görüşmesi için Macaristan'ı kimin seçtiği sorusu üzerine cevabı ''Annen seçti'' oldu. Leavitt, bu cevabı üzerine sosyal medyadan açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Devlet Başkanı 'in görüşmesinin Macaristan'ın başkenti 'de gerçekleşeceği açıklandı. Sözcüsü Karoline Leavitt'e, ABD'de yayın yapan Huffington Post muhabiri S.V. Date'in "Budapeşte'yi kim seçti?" sorusunu sordu. Leavitt, bu soruya ''Annen seçti'' cevabını verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt'ten muhabire ''Annen seçti'' cevabı!

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, bu konu üzerine sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulundu. Leavitt, Muhabir S.V. Date'yi "uzun süredir Trump'a saldıran, Demokrat söylemlerini tekrarlayan bir solcu aktivist" olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt'ten muhabire ''Annen seçti'' cevabı!

Leavitt, "Gerçek muhabir gibi davranan aktivistler mesleğe zarar veriyor." ifadesini kullandı.

https://x.com/PressSec/status/1980288128867877125

''BUDAPEŞTE SEMBOLİK ANLAM TAŞIYOR'' İDDİASI

Öte yandan Huffington Post'un 17 Ekim tarihli haberinde muhabir Date, Sözcü Leavitt'e attığı mesajda, Trump'ın 'da barış konulu için Budapeşte'yi seçmesinin sembolik anlam taşıdığını belirtmişti.

Date, aynı mesajda Ukrayna'nın nükleer silahlardan arınmasının ardından İngiltere, ve Rusya tarafından 1994'te imzalanan Budapeşte Memorandumu'nun Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne dair güvence verdiğini hatırlatmasının ardından, Trump-Putin görüşmesi için bu kenti kimin seçtiğini sormuştu. Leavitt de buna cevap olarak "annen seçti" cevabını vermişti.

