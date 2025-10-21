Aşk ve Gözyaşı'nda kriz büyüdü, yeni bölüm rafa kalktı!

Son olarak 5. bölümü yayınlanan Aşk ve Gözyaşı dizisinde senarist krizi yaşanıyor. İstediği başarıya ulaşamayan dizide, senaristin 3. bölümde ayrılması tüm dengeleri değiştirdi. Yeni senarist arayışları devam ederken, dizinin yeni bölümünün bu hafta yayınlanmayacağı bildirildi.

AŞK VE GÖZYAŞI BU HAFTA YAYINLANMAYACAK

Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel’in paylaştığı “Aşk Ve Gözyaşı” dizisinde senarist krizi yaşanıyor. Çağatay Tosun’un yönetmenlik görevini devraldığı dizide senarist kriz büyüyünce bu hafta yeni bölümü ekrana gelmeyecek.

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİNDE SENARİST KRİZİ BÜYÜYOR

Senarist Dilara Pamuk 3. bölümde ekibe veda etmiş, ardından dizinin 2 bölümü yapım şirketinin yazı grubu kaleme almıştı. Hikâyede ayrılıkların yaşanacağı ve yeni karakterlerin de geleceği öğrenildi.

AŞK VE GÖZYAŞI OYUNCULARI

Barış Arduç

Hande Erçel,

Berk Cankat,

Şenay Gürler,

Senan Kaya,

Feri Baycu Güler,

Kubilay Tunçer