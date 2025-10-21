Menü Kapat
16°
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Aşk ve Gözyaşı'nda kriz büyüdü, yeni bölüm rafa kalktı!

Başrolünde Hande Erçel ile Barış Arduç'un yer aldığı Aşk ve Gözyaşı dizisinde kriz büyüyor. Senarist arayışları devam eden dizinin bu hafta yayınlanması planlanan 6. bölümü rafa kalktı.

Aşk ve Gözyaşı'nda kriz büyüdü, yeni bölüm rafa kalktı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 10:53
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 10:53

Son olarak 5. bölümü yayınlanan Aşk ve Gözyaşı dizisinde senarist krizi yaşanıyor. İstediği başarıya ulaşamayan dizide, senaristin 3. bölümde ayrılması tüm dengeleri değiştirdi. Yeni senarist arayışları devam ederken, dizinin yeni bölümünün bu hafta yayınlanmayacağı bildirildi.

AŞK VE GÖZYAŞI BU HAFTA YAYINLANMAYACAK

Başrollerini ve ’in paylaştığı “Aşk Ve Gözyaşı” dizisinde senarist krizi yaşanıyor. Çağatay Tosun’un yönetmenlik görevini devraldığı dizide senarist kriz büyüyünce bu hafta yeni bölümü ekrana gelmeyecek.

Aşk ve Gözyaşı'nda kriz büyüdü, yeni bölüm rafa kalktı!

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİNDE SENARİST KRİZİ BÜYÜYOR

Senarist Dilara Pamuk 3. bölümde ekibe veda etmiş, ardından dizinin 2 bölümü yapım şirketinin yazı grubu kaleme almıştı. Hikâyede ayrılıkların yaşanacağı ve yeni karakterlerin de geleceği öğrenildi.

Aşk ve Gözyaşı'nda kriz büyüdü, yeni bölüm rafa kalktı!

AŞK VE GÖZYAŞI OYUNCULARI

  • Barış Arduç
  • Hande Erçel,
  • Berk Cankat,
  • Şenay Gürler,
  • Senan Kaya,
  • Feri Baycu Güler,
  • Kubilay Tunçer

Sıkça Sorulan Sorular

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Meyra ve Selim karakterlerinin evlilikleri, Meyra'nın ölümcül hastalığa yakalanmasının ardından başka bir boyuta geçti. beklenmedik bir aşka dönüşen ikinci şans hikâyesini anlatıyor.
