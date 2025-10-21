Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Devler Ligi'nde 3. hafta bugün başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı bugün başlıyor. 21-22 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan karşılaşmalar için geri sayım başladı. Futbolseverler tarafındna Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. 21-22 Ekim tarihlerinde oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarının takvimi belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Devler Ligi'nde 3. hafta bugün başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 11:02
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 11:02

Avrupa'nın en prestijli organizasyonu olan 'nde milli aranın ardından 3. hafta heyecanı başlıyor. UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre 3. hafta mücadeleleri 21-22 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Futbolseverler tarafından Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda olduğu ise merak ediliyor.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Devler Ligi'nde 3. hafta bugün başlıyor

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA 21-22 EKİM?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonunun bütün lig, play-off, son 16, çeyrek final, yarı final ve final mücadeleleri TRT 1, ve ekranlarından yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası kapsamında oynanacak olan karşılaşmalardan sadece 22 Ekim 2025 tarihinde oynanacak olan Galatasaray - Bodo Glimt maçı TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Devler Ligi'nin kalan bütün 3. hafta mücadeleleri Tabii ekranlarından izlenebilecek.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Devler Ligi'nde 3. hafta bugün başlıyor

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI SAAT KAÇTA 21-22 EKİM?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 21-22 Ekim tarihlerinde oynanacak olan maçlarının saatleri şöyle:

21 Ekim 2025 Salı

  • 19.45 Barcelona (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan)
  • 19.45 Kairat (Kazakistan) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
  • 22.00 Arsenal (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)
  • 22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)
  • 22.00 Villarreal (İspanya) - Manchester City (İngiltere)
  • 22.00 PSV (Hollanda) - Napoli (İtalya)
  • 22.00 Kopenhag (Danimarka) - Borussia Dortmund (Almanya)
  • 22.00 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Inter (İtalya)
  • 22.00 Newcastle United (İngiltere) - Benfica (Portekiz)
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Devler Ligi'nde 3. hafta bugün başlıyor

22 Ekim Çarşamba:

  • 19.45 Galatasaray - Bodo/Glimt (Norveç)
  • 19.45 Athletic Bilbao (İspanya) - Karabağ (Azerbaycan)
  • 22.00 Chelsea (İngiltere) - Ajax (Hollanda)
  • 22.00 Atalanta (İtalya) - Slavia Prag (Çekya)
  • 22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Liverpool (İngiltere)
  • 22.00 Sporting (Portekiz) - Olimpik Marsilya (Fransa)
  • 22.00 Monaco (Fransa) - Tottenham (İngiltere)
  • 22.00 Real Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya)
  • 22.00 Bayern Münih (Almanya) - Club Brugge (Belçika)
ETİKETLER
#Spor
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#trt spor
#Tabii Spor
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.