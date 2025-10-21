Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Devler Ligi'nde 3. hafta bugün başlıyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde milli aranın ardından 3. hafta heyecanı başlıyor. UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre 3. hafta mücadeleleri 21-22 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Futbolseverler tarafından Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda olduğu ise merak ediliyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonunun bütün lig, play-off, son 16, çeyrek final, yarı final ve final mücadeleleri TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası kapsamında oynanacak olan karşılaşmalardan sadece 22 Ekim 2025 tarihinde oynanacak olan Galatasaray - Bodo Glimt maçı TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Devler Ligi'nin kalan bütün 3. hafta mücadeleleri Tabii Spor ekranlarından izlenebilecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 21-22 Ekim tarihlerinde oynanacak olan maçlarının saatleri şöyle:
21 Ekim 2025 Salı
22 Ekim Çarşamba: