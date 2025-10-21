Yangını söndürdüler, dönüşte kaza yaptılar! Yaralılar var

Adana'nın Ceyhan ilçesinde çıkan yangın, ilçeye bağlı Kurtpınar Mahallesi'ndeki bir evde çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra 2 arazöz ve 1 su tankı sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle tek katlı evdeki yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından merkeze dönmek üzere yola çıkan arazöz aynı mahallede şarampole devrildi. Yaralanan iki itfaiye personeli, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.