GTA 6 büyük bir devrimle geliyor! RDR2'deki sistem entegre edilecek: Stratejik davranan kazanır

GTA 6 daha piyasa sürülmeden oyun dünyasını sarsmaya devam ediyor. Yaklaşık 2 milyar dolara mal edilen GTA 6'da artık klasik "sınırsız silah taşıma" mantığından vazgeçileceği öne sürüldü.

RDR2'DEN GTA 6'YA TRANSFER

Rockstar'ın Red Dead Redemption 2'deki (RDR2) gibi gerçekçi bir envanter modelini GTA 6'ya entegre etmeye çalıştığı öne sürüldü. Bu yeni sistemle birlikte GTA 6'da karakterlerin, aynı anda sınırlı sayıda silah taşıyabileceği, geri kalan silahları ise araçta veya güvenli depolarda saklayabileceği söylentiler arasında...

STRATEJİK DAVRANAN KAZANIR

Bazı kaynaklara göre sistem, oyuncuların "hangi silahı yanıma alacağım" gibi düşünmesini sağlayacak. GTA 6 yapımcıları bu yeni silah sistemiyle birlikte oyunda stratejinin daha da öne çıkmasını istiyor.

ROCKSTAR'DAN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Bu sızıntının ardından Rockstar'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Eğer söylentiler doğruysa GTA 6, silah taşıma sitemini tamamen baştan yazacak gibi duruyor...

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6, 26 Mayıs 2026'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarına gelmesi bekleniyor. Eğer önümüzde günlerde önemli bir aksilik olmazsa GTA 6 'nın çıkış tarihinin değiştirilmesi beklenmiyor.