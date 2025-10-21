Menü Kapat
GTA 6 büyük bir devrimle geliyor! RDR2'deki sistem entegre edilecek: Stratejik davranan kazanır

Oyun dünyasını alt üst etmesi beklenen GTA 6 için nefesler tutuldu. GTA 6'nın piyasaya çıkış tarihi bir değişiklik olmadığı takdirde 26 Mayıs 2026 olarak gözüküyor... Yaklaşık 2 milyar dolara mal olan GTA 6'yla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Rockstar'ın GTA 6'da büyük bir devrim yapacağı iddia edildi. Oyundaki silah sisteminin RDR2'deki gibi gerçekci bir envanter modeli olacağı öne sürüldü. İşte GTA 6 heyecanlandıran o gelişmenin detaylar...

GTA 6 büyük bir devrimle geliyor! RDR2'deki sistem entegre edilecek: Stratejik davranan kazanır
daha piyasa sürülmeden oyun dünyasını sarsmaya devam ediyor. Yaklaşık 2 milyar dolara mal edilen GTA 6'da artık klasik "sınırsız silah taşıma" mantığından vazgeçileceği öne sürüldü.

GTA 6 büyük bir devrimle geliyor! RDR2'deki sistem entegre edilecek: Stratejik davranan kazanır

RDR2'DEN GTA 6'YA TRANSFER

'ın Red Dead Redemption 2'deki (RDR2) gibi gerçekçi bir envanter modelini GTA 6'ya entegre etmeye çalıştığı öne sürüldü. Bu yeni sistemle birlikte GTA 6'da karakterlerin, aynı anda sınırlı sayıda silah taşıyabileceği, geri kalan silahları ise araçta veya güvenli depolarda saklayabileceği söylentiler arasında...

GTA 6 büyük bir devrimle geliyor! RDR2'deki sistem entegre edilecek: Stratejik davranan kazanır

STRATEJİK DAVRANAN KAZANIR

Bazı kaynaklara göre sistem, oyuncuların "hangi silahı yanıma alacağım" gibi düşünmesini sağlayacak. GTA 6 yapımcıları bu yeni silah sistemiyle birlikte oyunda stratejinin daha da öne çıkmasını istiyor.

GTA 6 büyük bir devrimle geliyor! RDR2'deki sistem entegre edilecek: Stratejik davranan kazanır

ROCKSTAR'DAN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Bu sızıntının ardından Rockstar'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Eğer söylentiler doğruysa GTA 6, silah taşıma sitemini tamamen baştan yazacak gibi duruyor...

GTA 6 büyük bir devrimle geliyor! RDR2'deki sistem entegre edilecek: Stratejik davranan kazanır

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6, 26 Mayıs 2026'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarına gelmesi bekleniyor. Eğer önümüzde günlerde önemli bir aksilik olmazsa GTA 6 'nın çıkış tarihinin değiştirilmesi beklenmiyor.

#gta 6
#rockstar
#Stratejik Hedefler
#Oyun İncelemesi
#Red Dead Redemption 2
#Silah Sistemi
#Teknoloji
