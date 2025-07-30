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 | Ömer Faruk Dogan

Üç paketle gelecek GTA 6'nın çok tartışılacak fiyatları ortaya çıktı

Rockstar'ın efsane serisi Grand Theft Auto'nun yeni oyunu GTA 6 ile ilgili yeni iddialar gündemde. Sızıntılara göre oyun, Standart, Deluxe ve Premium olmak üzere üç farklı sürümle satışa çıkacak. Sızdırılan yeni fiyatlar ise şimdiden tartışma konusu oldu.

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Üç paketle gelecek GTA 6'nın çok tartışılacak fiyatları ortaya çıktı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 12:17
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 12:17

Oyun dünyasının yıllardır merakla beklediği Grand Theft Auto 6 () ile ilgili yeni iddialar ortaya çıktı. Güvenilirliği zaman zaman tartışmalı olsa da, geçmişte önemli sızıntılara imza atan X kullanıcısı Millie A, oyunun çıkışında sunulacak sürümler ve fiyatlarla ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı.

GTA 6 ÜÇ FARKLI SÜRÜM İLE GELECEK

Millie A'nın aktardığı bilgilere göre GTA 6, çıkışında Standart, Deluxe ve Premium olmak üzere üç farklı sürümle raflardaki yerini alacak. Her sürüm, hem içeriği hem de erişim avantajları bakımından birbirinden ayrılacak.

Üç paketle gelecek GTA 6'nın çok tartışılacak fiyatları ortaya çıktı

Buna göre;

  • Standart Sürüm – 69.99 sterlin
  • Deluxe Sürüm – 89.99 sterlin
  • Premium Sürüm – 109.99 sterlin

GTA 6 TÜRKİYE FİYATLARI NASIL OLACAK?

Türkiye henüz bilinmese de, Temmuz 2025 tarihi itibarıyla sterlin/TL kuru hesaplandığında fiyatlar üç aşağı beş yukarı şu şekilde olabilir:

  • Standart Sürüm – 3 bin 799 TL
  • Deluxe Sürüm – 4 bin 880 TL
  • Premium Sürüm – 5 bin 970 TL
Üç paketle gelecek GTA 6'nın çok tartışılacak fiyatları ortaya çıktı

GTA 6 ONLINE'A ERKEN ERİŞİM FIRSATI

"Peki sürümler arasında ne fark var?" diye düşünenler için; iddialara göre Deluxe ve Premium sürümler, GTA 6'nın çevrim içi modu olan GTA 6 Online için erken erişim hakkı sunacak. Standart sürümde ise böyle bir imkan olmayacak. Premium versiyon, diğer sürümlere kıyasla daha erken bir erişim tarihi vaat ediyor.

Üç paketle gelecek GTA 6'nın çok tartışılacak fiyatları ortaya çıktı

SONY VE ROCKSTAR EL SIKIŞTI MI?

Millie A, aynı zamanda uzun süredir kulislerde dolaşan Rockstar ile Sony arasındaki pazarlama ortaklığına da değindi. Sızıntıya göre iş birliği kapsamında, GTA 6 ile birlikte satılacak özel ve PS5 Pro paketleri de piyasaya sürülecek. Bu paketlerin içerisinde oyunun dijital kopyası ve özel içerikler olabileceği düşünülüyor.

Üç paketle gelecek GTA 6'nın çok tartışılacak fiyatları ortaya çıktı

BİR KEZ DAHA ERTELENECEK Mİ?

Sızıntı kaynağı, GTA 6'nın ikinci kez ertelenebileceğine dair iddialarla ilgili de bir açıklama yaptı. Oyunun çıkışının Eylül 2026 tarihine aksama ihtimalinin olduğunu öne sürdü. Rockstar başlangıçta GTA 6'yı 2025'te piyasaya sürmeyi hedeflemişti. Ancak son olarak 26 Mayıs 2026'ya ertelemişti.

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Sıkça Sorulan Sorular

GTA 6 ne zaman çıkacak?
Rockstar'ın resmi açıklamasına göre GTA 6 26 Mayıs 2026'da çıkacak.
ETİKETLER
#playstation 5
#rockstar games
#gta 6
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#fiyatları
#Oyun Lansmanı
#Teknoloji
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