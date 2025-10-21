Hortum 3 vinç devirdi, biri konutun üzerine düştü: Ölü ve yaralılar var

Kategoriler
Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeyindeki Val d'Oise bölgesinde hortum çıktı. Hortumun şiddetiyle binaların çatıları uçtu. Ermont komününde bulunan bir inşaat alanındaki 3 vinç peş peşe devrildi. Bir vinç kliniğin, diğeri ise bir konutun üzerine düştü. Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık personeli sevk edildi. Bir işçi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı.