Altında tarihi rekor! Gram altın bu seviyeyi de aştı: İşte 21 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altındaki yükseliş yeni haftada da devam ediyor. Rekorlara doymayan altın fiyatları 21 Ekim Salı gününü de rekorla açtı. Dün günü 5 bin 747,07 TL'den açan gram altın, bugün 5 bin 856,65 TL'ye yükseldi. Dün 10 bin 066,00 TL seviyesinden işlem gören çeyrek altın bugün 10 bin 198,00 TL'den günü açtı. Peki gram altın bugün kaç lira? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar? İşte 21 Ekim güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 5.855,10 TL
SATIŞ: 5.856,65 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 10.074,00 TL
SATIŞ: 10.198,00 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 20.148,00 TL
SATIŞ: 20.397,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 40.173,00 TL
SATIŞ: 40.607,00 TL
ALIŞ: 4.340,54 dolar
SATIŞ: 4.340,81 dolar