Dolar yatay seyirde, euro düşüşe geçti! İşte 21 Ekim 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar ve yatırımcılar döviz kurlarını yakından takip ediyor. Vatandaşlar "1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. Dolar 41,96 TL'den alınırken, euro 48,89 TL'den işlem görüyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 21 Ekim güncel fiyatlar...

21 EKİM GÜNCEL DÖVİZ KURU

DOLAR NE KADAR OLDU?

ABD Doları: 41,94 (Alış) - 41,96 (Satış)

EURO NE KADAR OLDU?

EURO: 48,80 (Alış) - 48,89 (Satış)

STERLİN NE KADAR OLDU?

STERLİN: 56,20 (Alış) - 56,25 (Satış)