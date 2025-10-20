Menü Kapat
Konut almak isteyenlere kritik uyarı: Tarih verildi! Bu fiyatların çok üzerinde olacak

Ekim 20, 2025 16:21
1
Konut

Altının uzun süren yükseliş rallisinin ardından 'Altın satıp ev almak mantıklı mı?' sorusu yatırımcıların aklını kurcalamaya başladı. Yıl sonuna yaklaşılan şu günlerde konut satışları da ivme kazandı. Türkiye genelinde konut satışları geçen ay tüm zamanların en yüksek eylül rakamına ulaşırken, 9 ayda 1,1 milyon adedi aştı. Peki altın-konut denkleminde son durum ne? Konut fiyatları artacak mı? Ev almak için en uygun zaman ne? 

İşte detaylar...

 

2

TGRT Haber yayınında konuşan inşaat sektöründen Cihat Algün şu ifadeleri kullandı:

"İnşaat sektörümüz bir durağan döneminden çıktı. Son işte 6 aydır bir hareket başladı. Bunu işte üçüncü çeyrekte de rakamlarda da görmüş olduk. Tabii biliyorsunuz son birkaç yıldır olağanüstü bekleyen bir talep söz konusu. Maalesef bu faizlerin yüksek olması sebebiyle yatırımlar daha çok mevduatta değerlendirildi. Şimdi bu faizdeki yumuşama ile birlikte artık paranın hareketinin gayrimenkule doğru döndüğü, döneceği son satışlarla da kendini göstermiş oldu"

 

 

3

Altındaki yükselişle ilgili değerlendirmeleri sorulan Algün "Tabii şimdi ciddi bir kar elde etti, hani buradan da aşağıya gelir mi korkusu da var. İşte yani buradan satalım, gayrimenkule yatıralım anlamında çok ilgi de var" dedi.

4

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi ile ilgili görüşleri sorulan Algün şöyle konuştu:

"Ben doğru bir hamle, yerinde bir hamle olarak görüyorum. Devletin de bunu yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizler özel sektör olarak artık bu yeni maliyetlerle, sosyal konut yapma durumumuz ortadan kalktı maalesef. Biliyorsunuz hani bu beton, demir fiyatları belli. Sosyal konut için istenilen fiyatlar da belli. Bizim o rakamlara düşerek konut imal etmemiz mümkün değil. 

 

5

'DEVLETİN ALMIŞ OLDUĞU KARAR GAYET YERİNDE'

Arsa payı biliyorsunuz bizim için olağanüstü bir maliyet. Faizler bir taraftan yüksek. Maliyet artışları ciddi şekilde arttı. Dolayısıyla bu noktada devletin almış olduğu bu karar gayet yerinde. Çünkü ciddi bir ihtiyaç var, talep var. Bu şekilde bunu yapmasını oldukça doğru bir hamle, güzel bir hamle destekliyoruz."

6

'FİYATLAR YUKARI YÖNLÜ HAREKET EDECEK'

Algün, "Ben bu satış trendinin artarak devam edeceğini düşünüyorum. Yıl sonu da yine bir rekor kıracağız. Yani öyle görünüyor" dedi.

Algün, "Bu aslında bu geçiş dönemi. Hani yeni dönemde fiyatlar maalesef şu anda dillendirdiğimiz fiyatların çok üzerinde olacak. Çünkü biz son birkaç yıldır maalesef maliyet artışlarımızı fiyatlarımıza yansıtamadık." 

 


 

 

7

'YATIRIM YAPMAK İSTEYENLER KAÇIRMASIN'

Şu anda aslında alım için olağanüstü uygun bir fırsat. Çünkü özellikle yeni projelerde maalesef bu maliyet artışlarını fiyatlara da yansıtmak durumunda kalacağız. Özellikle yatırım yapmak isteyenler, ihtiyacı olup da almak isteyenlerin bence bu fırsatı, bu dönemi kaçırmamalarını tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

 

