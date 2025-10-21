Osmaniye’de yolcu otobüsü alev topuna döndü! Korku dolu anlar kamerada

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde çıkan yangın, gece 04.00 saatlerinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilmeyen Adıyaman’dan Mersin istikametine giden yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları kısa sürede tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, otobüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.