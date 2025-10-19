Menü Kapat
17°
Otomobil
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

900 bin TL'ye sahibinden ikinci el otomobilde en sorunsuz modeller belli oldu! Listeye Toyota Corolla damga vurdu

Türkiye ikinci el piyasasında 900 bin TL, artık eski model araçlara değil, modern donanımlı ve nispeten genç otomobillere ulaşmanın kritik eşiğidir. Bu bütçe, C segmenti konforunu, otomatik vitesi ve düşük kilometre avantajını bir arada sunan "fiyat/performans şampiyonlarını" almanızı sağlar. Uzmanlar, satarken en az değer kaybını yaşatacak o 10 modeli belirledi.

900 bin TL’ye sahibinden ikinci el otomobilde en sorunsuz modeller belli oldu! Listeye Toyota Corolla damga vurdu
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
19.10.2025
13:00
|
GÜNCELLEME:
19.10.2025
13:45

fiyatlarındaki keskin artışlar devam etse de, 900 bin TL'lik bir bütçe, ikinci el pazarında alıcıya önemli bir hareket alanı ve kaliteli seçenekler sunuyor. Bu fiyat aralığı, genellikle 2018-2021 model yılları arasındaki popüler C segmenti araçların otomatik şanzımanlı, iyi donanımlı versiyonlarını kapsar. Bu bütçeyle, alıcının beklentisi yüksektir: hem güvenilirlik hem de modern teknoloji. Bu nedenle, bir otomobilin sadece düşük kilometreli olması yetmez; aynı zamanda piyasada yüksek talep görmesi ve düşük işletme maliyetine sahip olması da gerekir.

900 bin TL’ye sahibinden ikinci el otomobilde en sorunsuz modeller belli oldu! Listeye Toyota Corolla damga vurdu

900 BİN TL'LİK BÜTÇEDEN NE BEKLENMELİ?

900 bin TL'lik bütçe, Türkiye ikinci el piyasasında alıcıyı en çok aranan özelliklerle buluşturur: Genç model yılı, makul kilometre ve otomatik şanzıman seçeneği. Bu parayla, hasarlı lüks modellerden uzak durup, hem günlük kullanıma uygun, hem de uzun yolda rahat ettiren C segmenti sedan ve hatchback'lerin nispeten daha donanımlı versiyonlarına odaklanmak gerekir. Başarılı bir alım, bu bütçenin büyük bir kısmını mekanik sağlamlığa ve yetkili servis geçmişine ayırmaktan geçer.

900 bin TL’ye sahibinden ikinci el otomobilde en sorunsuz modeller belli oldu! Listeye Toyota Corolla damga vurdu

PİYASANIN SORUNSUZ 10 OTOMOBİL MODELİ

Uzmanların güvenilirlik, yedek parça maliyeti ve piyasa likiditesi (kolay satılabilirlik) açısından bu bütçeye en çok önerdiği modeller şunlardır:

1. (2018 - 2020 Model Yılları): Sorunsuzluk ve yüksek dayanıklılık arayanlar için Toyota Corolla, her zaman güvenilir bir limandır. Bu bütçeyle, 2018-2020 model yılları arasındaki 1.6 VVT-i benzinli veya 1.8 Hybrid (daha yüksek kilometreli) versiyonlarını bulmak mümkündür. Düşük arıza oranı ve yüksek ikinci el değeri, onu uzun vadeli bir yatırım haline getirir.

900 bin TL’ye sahibinden ikinci el otomobilde en sorunsuz modeller belli oldu! Listeye Toyota Corolla damga vurdu

2. Honda Civic (2018 - 2020 FC5 Kasa): Performans, konfor ve güvenilirliği bir arada isteyenler için Honda Civic, FC5 kasasıyla bu bütçenin en dinamik seçeneklerinden biridir. Bu bütçeyle, 2018-2020 model yılları arasındaki otomatik şanzımanlı versiyonlarına ulaşmak mümkündür. Yüksek piyasa likiditesi ve sağlamlığı, onu finansal açıdan cazip kılar.

900 bin TL’ye sahibinden ikinci el otomobilde en sorunsuz modeller belli oldu! Listeye Toyota Corolla damga vurdu

3. Renault Megane Sedan (2019 - 2021 Model Yılları): C segmentinde konforlu ve geniş bir araç arayanlar için Renault Megane Sedan, uygun fiyatıyla iyi bir tercihtir. Bu bütçeyle, 2019-2021 model yılları arasındaki dizel 1.5 dCi veya benzinli TCe motorlu otomatik şanzımanlı versiyonları bulunabilir. Yaygın servis ağı ve parçalarının kolay bulunması, Megane'ı en az zarar ettiren modeller arasına sokar.

900 bin TL’ye sahibinden ikinci el otomobilde en sorunsuz modeller belli oldu! Listeye Toyota Corolla damga vurdu

4. Volkswagen Golf (2018 - 2020 Model Yılları - 7.5 Jenerasyonu): Alman kalitesini, sürüş dinamiklerini ve güncel teknolojiyi bu bütçeyle deneyimlemek isteyenler için Golf, en iyi hatchback'tir. Bu fiyata, 1.0 TSI veya 1.6 TDI motorlu, DSG şanzımanlı (dikkatli kontrol gerektirir) versiyonları hedeflenmelidir. Golf, piyasada likiditesi en yüksek araçlardandır.

900 bin TL’ye sahibinden ikinci el otomobilde en sorunsuz modeller belli oldu! Listeye Toyota Corolla damga vurdu

5. Nissan Qashqai (2017 - 2019 J11 Kasa): Kompakt SUV segmentine bu bütçeyle giriş yapmak isteyenler için Qashqai, popülaritesi yüksek bir seçenektir. Özellikle 1.5 dCi dizel motorlu otomatik versiyonları, yakıt ekonomisi ve konforuyla bilinir. Nissan'ın yüksek piyasa likiditesi, aracı satarken değerini korumasına yardımcı olur.

900 bin TL’ye sahibinden ikinci el otomobilde en sorunsuz modeller belli oldu! Listeye Toyota Corolla damga vurdu

6. Fiat Egea Cross (2021 - 2023 Model Yılları): SUV görünümünü ve yerli üretimin avantajlarını isteyenler için Fiat Egea Cross, bu bütçenin en genç seçeneklerindendir. 2021 ve sonrası model yılları bulunabilir. Yeni model yılı, daha az yıpranmış araçlar anlamına gelirken, düşük bakım maliyetiyle de öne çıkar.

900 bin TL’ye sahibinden ikinci el otomobilde en sorunsuz modeller belli oldu! Listeye Toyota Corolla damga vurdu

7. Opel Astra (2017 - 2020 K Jenerasyonu): C segmenti hatchback arayanlar için Opel Astra, bu bütçede modern donanım ve güçlü bir şasi sunar. 1.6 dizel CDTI motoru hem sessiz hem de yakıt açısından verimlidir. Geniş iç hacmi ve şık tasarımıyla öne çıkan bir seçenektir.

900 bin TL’ye sahibinden ikinci el otomobilde en sorunsuz modeller belli oldu! Listeye Toyota Corolla damga vurdu

8. Hyundai i30 (2017 - 2019 Model Yılları): Kompakt hatchback segmentinde konforlu ve donanımlı bir alternatif arayanlar için Hyundai i30, bu bütçenin akılcı tercihlerindendir. 1.6 CRDI dizel otomatik versiyonları, yakıt ekonomisi ve Kore markalarının artan güvenilirliğiyle dikkat çeker.

900 bin TL’ye sahibinden ikinci el otomobilde en sorunsuz modeller belli oldu! Listeye Toyota Corolla damga vurdu

9. Kia Sportage (2016 - 2018 Model Yılları): Nissan Qashqai'ye güçlü bir alternatif olan Kia Sportage'ın bu jenerasyonları, modern tasarımı ve geniş iç mekanıyla öne çıkar. Bu bütçede dizel otomatik versiyonları bulunabilir ve Hyundai Tucson ile aynı mekanik altyapıyı paylaşır. SUV pazarında yüksek talep gören bir modeldir.

900 bin TL’ye sahibinden ikinci el otomobilde en sorunsuz modeller belli oldu! Listeye Toyota Corolla damga vurdu

10. Peugeot 308 (2017 - 2020 Model Yılları): Fransız konforunu ve yakıt verimliliğini arayanlar için Peugeot 308, bu bütçenin en estetik hatchback'lerinden biridir. 1.6 BlueHDi dizel motoruyla düşük tüketim sunar ve ikinci elde güçlü bir talep görür. Kaliteli iç mekan ve donanım, aracı cazip kılan detaylardır.

900 bin TL’ye sahibinden ikinci el otomobilde en sorunsuz modeller belli oldu! Listeye Toyota Corolla damga vurdu

900 bin TL'lik bütçe, Türkiye piyasasında alıcıları, doğru tercihle uzun yıllar hizmet verecek, sağlam ve donanımlı modellerle buluşturmaya devam ediyor. Bu fiyat aralığında, doğru araştırma yapan, titiz ve bilinçli alıcılar en kârlı yatırımı yapacaktır.

900 bin TL’ye sahibinden ikinci el otomobilde en sorunsuz modeller belli oldu! Listeye Toyota Corolla damga vurdu
