 Murat Makas

Sigara fiyatlarına bir zam daha! Güncel fiyat listesi değişti

Sigara fiyatlarına bir zam haberi daha geldi. Geçtiğimiz haftalarda yapılan zammın ardından bir sigara grubuna daha zam geldi. Güncel fiyat listesi değişti.

21.10.2025
09:51
21.10.2025
09:51

Sağlığımızı büyük tehlikeye atan sigaraya zamlar sürüyor. Fiyatlar 100 ila 105 TL arasına yükselmiş, en düşük sigara grubu 95 TL olmuştu. Geçtiğimiz hafta yapılan zammın ardından bir sigara grubuna daha geldi.

Sigara fiyatlarına bir zam daha! Güncel fiyat listesi değişti

SİGARAYA ZAM YAĞMURU

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zam yağmuru devam ediyor" ifadelerini kullanarak yeni hakkında bilgi verdi.

Sigara fiyatlarına bir zam daha! Güncel fiyat listesi değişti

İŞTE EN DÜŞÜK FİYAT VE EN YÜKSEK FİYAT

21 Ekim 2025 tarihi itibarıyla güncel sigara fiyatlarında en ucuz sigara 87 TL'den, en pahalı sigara 105 TL'den satışa sunuluyor. Halk arasında en çok tüketilen popüler markalardan bazıları en düşük 95 TL’den başlıyor.

Sigara fiyatlarına bir zam daha! Güncel fiyat listesi değişti

Sıkça Sorulan Sorular

Sigara en fazla neye zarar verir?
Sigaranın zararları saymakla bitmez. Sigaranın en fazla kardiyovasküler hastalıklar, kanser, solunum sorunları ve kronik hastalıklarla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Sigara kullanmak, damarları daraltır, damarların tıkanmasına neden olur; buna bağlı olarak hipertansiyon, kalp krizi ve felç riski artabilir.
