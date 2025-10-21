Alkollü yakalanan sürücüden polislere akılalmaz suçlama

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine Ç.P.. yönetimindeki otomobili durdurdu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, aday sürücü olan Ç.P., 0.85 promil alkollü çıktı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ POLİSLERİ SUÇLADI

Alkollü sürücü Ç.P., "Beni işimden gücümden ettin" diyerek, kendisini durduran polis ekiplerini suçladı.

EHLİYETİ İPTAL EDİLDİ

Ç.P.'ye ‘alkollü araç kullanmak' suçundan 9 bin 267 TL idari para cezası kesilirken, aday sürücü olması nedeniyle ehliyeti daimi iptal edildi.