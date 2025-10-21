Alkollü yakalanan sürücüden polislere akılalmaz suçlama

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine Ç.P.. yönetimindeki otomobili durdurdu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, aday sürücü olan Ç.P., 0.85 promil alkollü çıktı.
Alkollü sürücü Ç.P., "Beni işimden gücümden ettin" diyerek, kendisini durduran polis ekiplerini suçladı.
Ç.P.'ye ‘alkollü araç kullanmak' suçundan 9 bin 267 TL idari para cezası kesilirken, aday sürücü olması nedeniyle ehliyeti daimi iptal edildi.