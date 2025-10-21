Menü Kapat
Esnafların rekabeti vatandaşa yaradı! İndirimler havada uçuştu

'da ve kasabın sosyal medyadaki atışmaları gündem oldu. Balık ve et üzerinden atışan esnaflar karşılıklı indirim yapmasıyla vatandaşın hem yüzünü hem cebini güldürdü.

"Bıkmadınız mı tavuktan, kuzudan, etten. Mahrum kalır mı insan böyle nimetten?" sözleriyle sosyal medyada videolu paylaşım yapan Balıkçı Turan Aykurt hamsinin porsiyonunu 200 TL, bir alana bir bedava olan ekmek arası fiyatını ise 150 TL olarak açıkladı. Balıkçının kasaplara sataşmasına kızıp "Ahmet’in sucukları, sevindirir çocukları" ifadeleriyle iddiasını ortaya koyan Ahmet Zengin de kangal sucuğu 800 TL'den 500 TL’ye baget tavuğun paketini ise 130 TL'den 80 TL’ye düşürdü. Kasap Ahmet Zengin, "Kampanyamızın devamı da gelecek. Kazanan halkımız olacak. Kim pes ettiğini açıklayana kadar bu çekişme devam edecek" diye konuştu.

Otobüs firmaları rekabeti suikastla bitti! Tetikçi tutup öldürtmeye çalıştı
Rekabet Kurumu'ndan Spotify'a soruşturma!
