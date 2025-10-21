Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Araç sahipleri dikkat! Mahkemeden emsal karar çıktı: Her polis ceza yazabilir mi?

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren emsal bir karar Adana'da verildi. Nazan Akça Subaşı isimli avukat, babasına polis ekiplerince hatalı park yapıldığı öne sürülerek yazılan 993 TL'lik idari para cezasına yönelik açtığı davayı kazandı. Emsal karar veren mahkeme, "Genel kolluk görevlileri trafik cezası kesemez" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 11:42
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 12:08

Adana'da Memiş Akça, geçtiğimiz eylül ayında otomobiliyle Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde 'hatalı park' nedeniyle 993 TL idari para cezası yedi. Akça, avukat kızı Nazan Akça Subaşı'na durumu anlattı.

Kızı, tutanağı incelediğinde trafik cezasının olmayan bir polis memuru tarafından kesildiğini tespit etti.

Bunun üzerine avukat Subaşı, babasının adına Adana 6.Sulh Ceza Hakimliği'ne açtı.

Araç sahipleri dikkat! Mahkemeden emsal karar çıktı: Her polis ceza yazabilir mi?

MAHKEME CEZAYI İPTAL ETTİ

Geçtiğimiz haftalarda görülen davada mahkeme, "Genel kolluk görevlileri kesemez. Trafik cezası, sadece bu işin eğitimini almış trafik polisleri tarafından kesilir." diyerek 993 TL'lik cezayı iptal etti.

Araç sahipleri dikkat! Mahkemeden emsal karar çıktı: Her polis ceza yazabilir mi?

"GENEL KOLLUKÇA TRAFİK CEZASI YAZILAMAZ"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan avukat Nazan Akça Subaşı, "Babam kendisine ceza yazıldığından eve gelen tebligatla haberdar oluyor. 'Ne oldu baba' dedim. 'Bana ceza kesmişler' dedi. Kim kesmiş? Genel kolluk kesmiş.

Ama babam etrafta trafik polisi görmemiş. Arabasını bulunduğu yerde fotoğraflamamışlar bile. Fotoğraf yok. Doğrudan ceza yazılmış. Biz de bunun üzerine trafik cezasına itiraz ettik.

Hem yeri, zamanı belli olmayan, hem de hangi kural ihlal edildi? Bu tespiti yapan bir trafik polisi mi diye itiraz ettik.

Araç sahipleri dikkat! Mahkemeden emsal karar çıktı: Her polis ceza yazabilir mi?

Bunun üzerine mahkeme bizim gerekçelerimizi haklı buldu ve dedi ki 'Genel kollukça trafik cezası yazılamaz.' 'Bunu ancak bu işin eğitimini almış trafik polisleri yazabilir' diye cezayı iptal etti. Dolayısıyla şu an babamın trafik para cezası tutanağı iptal edildi." dedi.

Araç sahipleri dikkat! Mahkemeden emsal karar çıktı: Her polis ceza yazabilir mi?

"EMSAL BİR KARAR"

993 TL'lik hatalı parktan kaynaklanan bir ceza olduğunu vurgulayan Subaşı, "Biz bunun emsal olacağını düşünüyoruz. Niye? Çünkü sokağa çıktığımız anda bir sürü polis memuru var. Polis memurlarına, genel kolluğa konunun uzmanı olmamasına rağmen böyle bir yetki verirsek kafalarına göre çok rahat ceza yazabilirler.

Ama bu cezayı herkesin yazamayacağı, bu işin eğitimini almış trafik personelinin ya da bu işin özel olarak eğitimini almış yeterlilik belgesi bulunan kolluk personelinin yazabileceğine dair emsal karar aldık." diye konuştu.

Vatandaşlara uyarıda bulunan avukat Subaşı, "Gerçekten bir trafik kuralı ihlal etmediğinizi düşünüyorsanız genel kollukça bir trafik cezası yazıldıysa lütfen buna 'Genel kollukça, trafik cezası yazılamaz' diyerek itiraz etsinler." şeklinde sözlerini tamamladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yargıtay'dan emsal karar! Eşinin telefonunu karıştıranlar dikkat!
Araç sahipleri dikkat! Yargıtay’dan emsal sıfır kararı
ETİKETLER
#trafik polisi
#dava
#trafik cezası
#Genel Kolluk
#Mahkeme Kararı
#Emsal Karar
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.