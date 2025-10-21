Kafalarında kask, ellerinde silah! iki akaryakıt istasyonu soydular: Soygun anı kamerada

Adana'da Merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna gece saatlerinde giden motosikletli ve kasklı 2 kişi, tabancayla buradaki görevliyi tehdit ederek cebindeki parayı gasp etti. Daha sonra zanlılar, yakındaki başka bir akaryakıt istasyonuna da giderek buranın market bölümüne girdi. Zanlılar, burada görevli çalışanı tabancayla tehdit ederek bir miktar para alıp kaçtı. İşçilerin ihbarı üzerine 2 istasyona da polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş yerlerinin güvenlik kameralarınca da kaydedilen silahlı soygunları gerçekleştiren 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.