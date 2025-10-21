Barcelona Olympiakos maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Şampiyonlar Ligi’nde dev mücadele

Kategoriler
Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde mücadeleler başlıyor.
21 Ekim Salı gününün maç programına göre oynanacak olan karşılaşma 19.45'te başlarken tabii Spor ekranlarında yayınlanacak. Organizasyonda şampiyonluk yarışı sürerken tabii Spor ekranlarından karşılaşmaları takip edebilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynancak olan müsabaka için bekleyiş devam ederken müsabakanın canlı yayın bilgileri de paylaşıldı. Karşılaşma tabii Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
19.45 Barcelona (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan)
19.45 Kairat (Kazakistan) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
22.00 Arsenal (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)
22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)
22.00 Villarreal (İspanya) - Manchester City (İngiltere)
22.00 PSV (Hollanda) - Napoli (İtalya)
22.00 Kopenhag (Danimarka) - Borussia Dortmund (Almanya)
22.00 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Inter (İtalya)
22.00 Newcastle United (İngiltere) - Benfica (Portekiz)