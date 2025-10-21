Barcelona Olympiakos maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Şampiyonlar Ligi’nde dev mücadele

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde mücadeleler başlıyor.

BARCELONA OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

21 Ekim Salı gününün maç programına göre oynanacak olan karşılaşma 19.45'te başlarken tabii Spor ekranlarında yayınlanacak. Organizasyonda şampiyonluk yarışı sürerken tabii Spor ekranlarından karşılaşmaları takip edebilirsiniz.

BARCELONA OLYMPİAKOS MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BUGÜNÜN MAÇLARI 21 EKİM

19.45 Barcelona (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan)

19.45 Kairat (Kazakistan) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

22.00 Arsenal (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)

22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

22.00 Villarreal (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

22.00 PSV (Hollanda) - Napoli (İtalya)

22.00 Kopenhag (Danimarka) - Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Inter (İtalya)

22.00 Newcastle United (İngiltere) - Benfica (Portekiz)