Ehliyet sınavına böyle girecekti! Ekipler son anda fark etti

Ankara'nın Akyurt ilçesinde E-MTSK sınavına girmek için gelen Ş.A. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, sol ayakkabısının içerisinde beyaz renkli elektronik cihaz, kemerinin altında düğme şeklinde kamera ve kulağının içerisinde mikro kulaklık tespit edildi.

Şüpheli Ş.A., alınan ifadesinde sosyal medya üzerinden tanıştığı bir şahsın düzeneği hazırlayıp kendisine taktığını belirtti. Ş.A. hakkında ise adli işlem başlatıldı.