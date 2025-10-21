'Araçta kan var' ihbarı ortalığı karıştırdı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Manavgat'ta bir vatandaş, beyaz bir araçta kan görünce durumu trafik polislerine bildirdi. Görevli trafik polisi, söz konusu aracın yanına gelip aracın arka plakası ve ön sol çamurluğunda kan görünce Trafik Büroyu arayarak araç sahibine ulaşılmasını istedi. Kısa bir süre sonra otomobilin başına gelen kadın sürücü, otomobilini yeni aldığını, gelenekler doğrultusunda otomobili için kesilen adağın kanını otomobilinin değişik yerlerine sürdüğünü söyledi. Kadın sürücünün açıklamasının ardından trafik polisi görev yerine geri döndü.