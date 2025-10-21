Beyaz Saray'da gerilim yükseldi: Ben de seni sevmiyorum, muhtemelen hiç sevmeyeceğim de

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında tansiyon yükseldi.

Avustralyalı bir muhabir, Albanese hükümeti hakkında ne düşündüğünü sordu. Trump, "Rudd hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Eğer kötü bir şey söylediyse belki özür dilemek ister" cevabını verdi. Ardından Albanese'e dönen Trump, ''O hala sizinle mi çalışıyor?'' diye sordu.

Trump'ın bu soruyu sormasının altında geçmişte yaptığı paylaşım yatıyordu. Rudd, Trump için, 'tarihin en yıkıcı başkanı' yorumunu yapmıştı.

''BEN DE SENİ SEVMİYORUM''

Avustralya'nın Washington Büyükelçisi Kevin Rudd'un orada olmasına önem vermeyen Trump'ın sorusu üzerine Rudd, "Bu yorumları göreve gelmeden önce yapmıştım Sayın Başkan" dedi.

Rudd'un cevabı üzerine Trump "Ben de seni sevmiyorum, muhtemelen hiç sevmeyeceğim de" diye konuştu. Bunun üzerine odayı kahkahalar doldurdu. Albanese de güldü.

TRUMP'TAN ÖZÜR DİLEDİ

Basın mensupları salondan çıkarken, Rudd’un Trump’a doğru eğilip özür dilediği görüldü. Avustralya kaynaklarına göre Trump, “Affedildin" diye karşılık verdi.