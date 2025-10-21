Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Beyaz Saray'da gerilim yükseldi: Ben de seni sevmiyorum, muhtemelen hiç sevmeyeceğim de

ABD Başkanı Donald Trump ile Avustralya Başbakanı Anthony Albanese arasında gerilim Washington Büyükelçisi Kevin Rudd nedeniyle yükseldi. Trump, büyükelçiye kendisini hiç sevmediğini söyledi.

Beyaz Saray'da gerilim yükseldi: Ben de seni sevmiyorum, muhtemelen hiç sevmeyeceğim de
KAYNAK:
The Guardian
|
GİRİŞ:
21.10.2025
11:39
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
11:39

ABD Başkanı Donald Trump, dün 'da Başbakanı Anthony Albanese ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında tansiyon yükseldi.

Beyaz Saray'da gerilim yükseldi: Ben de seni sevmiyorum, muhtemelen hiç sevmeyeceğim de

Avustralyalı bir muhabir, Albanese hükümeti hakkında ne düşündüğünü sordu. Trump, "Rudd hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Eğer kötü bir şey söylediyse belki özür dilemek ister" cevabını verdi. Ardından Albanese'e dönen Trump, ''O hala sizinle mi çalışıyor?'' diye sordu.

Trump'ın bu soruyu sormasının altında geçmişte yaptığı paylaşım yatıyordu. Rudd, Trump için, 'tarihin en yıkıcı başkanı' yorumunu yapmıştı.

''BEN DE SENİ SEVMİYORUM''

Avustralya'nın Washington Büyükelçisi Kevin Rudd'un orada olmasına önem vermeyen Trump'ın sorusu üzerine Rudd, "Bu yorumları göreve gelmeden önce yapmıştım Sayın Başkan" dedi.

Beyaz Saray'da gerilim yükseldi: Ben de seni sevmiyorum, muhtemelen hiç sevmeyeceğim de

Rudd'un cevabı üzerine Trump "Ben de seni sevmiyorum, muhtemelen hiç sevmeyeceğim de" diye konuştu. Bunun üzerine odayı kahkahalar doldurdu. Albanese de güldü.

TRUMP'TAN ÖZÜR DİLEDİ

Basın mensupları salondan çıkarken, Rudd’un Trump’a doğru eğilip özür dilediği görüldü. Avustralya kaynaklarına göre Trump, “Affedildin" diye karşılık verdi.

