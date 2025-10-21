Menü Kapat
16°
 Sumru Tarhan

Yeşil Vatan Seferberliği nedir, ne demek? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Ülkemizde yaşanan orman yangınları sonrasında yeni karar geldi. 11 Kasım'ın bir ağaçlandırma seferberliğine dönüşmesi için Yeşil Vatan Seferberliği gerçekleşecek.

21.10.2025
21.10.2025
, NSosyal hesabından yaptığı açıklama ile Yeşil Vatan Seferberliği'ni duyurdu.

YEŞİL VATAN SEFERBERLİĞİ NEDİR, NE DEMEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne yaklaşırken bir Yeşil Vatan Seferberliği başlatıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı gelecegenefes.gov.tr adresinden fidan sahiplenmeye ve 11 Kasım'da ülkemizin dört bir yanındaki fidan dikim noktalarında buluşmaya davet ediyorum." ifadelerini kullanarak duyurdu.

YEŞİL VATAN SEFERBERLİĞİ NEREDE, HANGİ SİTE?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Milli Ağaçlandırma Günü Kampanyasına" ilişkin basın toplantısında, "Yeşil vatan seferberliği kapsamında ülke sathında 1 yılda 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Fidan sahiplenmek isteyenler gelecegenefes.gov.tr adresinden sahiplenebilecek.

