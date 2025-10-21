Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

El Bilal Toure, Cerny Konyaspor Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor? Konyaspor Beşiktaş erteleme maçı eksikler

Beşiktaş erteleme maçları kapsamında 22 Ekim 2025 Çarşamba günü Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya saatler kala taraftarlar tarafından El Bilal Toure, Cerny Konyaspor - Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
El Bilal Toure, Cerny Konyaspor Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor? Konyaspor Beşiktaş erteleme maçı eksikler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 11:32
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 11:35

Trendyol 'in 3. haftası kapsamında oynanması planlanan - maçı, siyah-beyazlıların Avrupa karşılaşması nedeniyle ertelenmişti.

Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre mücadele 22 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak. Taraftarlar tarafından Konyaspor - Beşiktaş maçında El Bilal Toure, Cerny neden yok sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

El Bilal Toure, Cerny Konyaspor Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor? Konyaspor Beşiktaş erteleme maçı eksikler

EL BİLAL TOURE, CERNY KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA NEDEN YOK?

Konyaspor - Beşiktaş maçında El Bilal Toure ve Cerny statü gereği forma giyemeyecek. İki futbolcu da karşılaşmanın normal oynanması gereken tarihten daha sonra oldu.

Bu sebepten dolayı El Bilal Toure ve Cerny karşılaşmada oynamayacak.

El Bilal Toure, Cerny Konyaspor Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor? Konyaspor Beşiktaş erteleme maçı eksikler

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA KİMLER EKSİK, CEZALI, SAKAT?

Konyaspor - Beşiktaş maçında El Bilal Toure ve Cerny'nin yanı sıra Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Cengiz Ünder ve Jota Silva'da statü gereği forma giyemeyecek. 4 futbolcu da karşılaşmanın normal oynanması gereken tarihten daha sonra transfer edildi.

Statü gereği forma giyemeyecek olan 7 futbolcunun yanı sıra siyah-beyazlılarda Demir Ege Tıknaz'ın da antrenman eksiği nedeniyle karşılaşmada oynaması beklenmiyor.

ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#beşiktaş
#süper lig
#konyaspor
#El Bilal Toure
#Cerny
#El Bilal Toure
#Cerny
#Maç Takımı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.