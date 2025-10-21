El Bilal Toure, Cerny Konyaspor Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor? Konyaspor Beşiktaş erteleme maçı eksikler

Trendyol Süper Lig'in 3. haftası kapsamında oynanması planlanan Konyaspor - Beşiktaş maçı, siyah-beyazlıların Avrupa karşılaşması nedeniyle ertelenmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre mücadele 22 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak. Taraftarlar tarafından Konyaspor - Beşiktaş maçında El Bilal Toure, Cerny neden yok sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

EL BİLAL TOURE, CERNY KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA NEDEN YOK?

Konyaspor - Beşiktaş maçında El Bilal Toure ve Cerny statü gereği forma giyemeyecek. İki futbolcu da karşılaşmanın normal oynanması gereken tarihten daha sonra transfer oldu.

Bu sebepten dolayı El Bilal Toure ve Cerny karşılaşmada oynamayacak.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA KİMLER EKSİK, CEZALI, SAKAT?

Konyaspor - Beşiktaş maçında El Bilal Toure ve Cerny'nin yanı sıra Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Cengiz Ünder ve Jota Silva'da statü gereği forma giyemeyecek. 4 futbolcu da karşılaşmanın normal oynanması gereken tarihten daha sonra transfer edildi.

Statü gereği forma giyemeyecek olan 7 futbolcunun yanı sıra siyah-beyazlılarda Demir Ege Tıknaz'ın da antrenman eksiği nedeniyle karşılaşmada oynaması beklenmiyor.