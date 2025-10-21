AJet’ten yurt içi indirimli bilet kampanyası! İşte tarih ve fiyatlar

Havayolu şirketleri indirim uçak biletlerini çeşitli kampanyalar aracılığıyla yolcularla buluşturmaya devam ediyor. Türkiye'nin önemli havayolu şirketlerinden Ajet yeni bir indirimli uçak bileti kampanyasını kamuoyunun bilgisine sundu. İşte vatandaşların daha çok rağbet gösterdiği iç hat uçuşlarında satışa sunulan biletlerin fiyatları ve geçerli olduğu şehirler!