AJet’ten yurt içi indirimli bilet kampanyası! İşte tarih ve fiyatlar

Ekim 21, 2025 11:40
1
AJet’ten yurt içi indirimli bilet kampanyası! İşte tarih ve fiyatlar

Havayolu şirketleri indirim uçak biletlerini çeşitli kampanyalar aracılığıyla yolcularla buluşturmaya devam ediyor. Türkiye'nin önemli havayolu şirketlerinden Ajet yeni bir indirimli uçak bileti kampanyasını kamuoyunun bilgisine sundu. İşte vatandaşların daha çok rağbet gösterdiği iç hat uçuşlarında satışa sunulan biletlerin fiyatları ve geçerli olduğu şehirler!

2

849 TL'DEN BAŞLIYOR!

AJet, tüm yurt içi uçuşlarda geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. İndirimli biletler 849 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

3

TÜRKİYE'DE 41 NOKTAYA SEFERİ VAR

Yurt içinde 41 noktaya seferleri bulunan AJet, kış tatili planlayanlar için indirimli bilet fırsatı sunuyor. 849 TL’den başlayan indirimli biletler; 21 Ekim 2025 tarihinde saat 11:00’den, 22 Ekim 2025 saat 23:59’a kadar satışta olacak. İndirimli biletler, 1 Kasım 2025 – 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

4

Kampanya kapsamında toplam 140 bin koltuk indirimli satılacak. İndirimli ‘basic’ biletler, sadece AJet Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.

AJET TÜRKİYE'DE HANGİ ŞEHİRLERE UÇUYOR?

  • ADIYAMAN
  • AĞRI
  • ALANYA
  • ANKARA
  • ANTALYA
  • BALIKESİR
  • BATMAN
  • BURSA
  • MUĞLA
  • ÇANAKKALE
  • ADANA

5

  • DENİZLİ
  • DİYARBAKIR
  • ELAZIĞ
  • ERZİNCAN
  • ERZURUM
  • GAZİANTEP
  • HATAY
  • IĞDIR
  • İZMİR
  • GAZİANTEP
  • İSTANBUL

6

 

  • KAHRAMANMARAŞ
  • KARS
  • KAYSERİ
  • KONYA
  • MALATYA
  • MARDİN
  • MUŞ
  • NEVŞEHİR
  • ORDU
  • SAMSUN

 

7

  • SİİRT
  • SİVAS
  • ŞANLIURFA
  • ŞIRNAK
  • TOKAT
  • TRABZON
  • VAN

 

