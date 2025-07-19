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 | Murat Makas

GTA 6 resmen para basacak! Tarihi rekor bekleniyor

GTA 6 için geri sayım sürerken, oyun dünyasında beklentiler zirveye tırmandı. 26 Mayıs 2026'da piyasaya sürülecek olan oyun için hazırlanan yeni bir rapor, çıkış sonrası ne kadar büyük bir finansal başarı elde edileceğine dair çarpıcı veriler sunuyor.

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GTA 6 resmen para basacak! Tarihi rekor bekleniyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 11:11

fonu Konvoy'un yöneticilerinden analist Josh Chapman'a göre, GTA 6 yalnızca ilk iki ayında tam 7.6 milyar dolar gelir elde edecek. Üstelik Chapman, oyunun yaklaşık 2 milyar dolarlık bir bütçeyle geliştirildiğini söylüyor. Yani , bu devasa yatırımı yalnızca birkaç hafta içinde geri kazanabilir.

GTA 6 resmen para basacak! Tarihi rekor bekleniyor

OYUN 80 DOLARDAN SATILABİLİR

Raporda dikkat çeken bir diğer tahmin de satış fiyatına ilişkin. ’nın 80 dolarlık etiketle piyasaya çıkacağı öngörülüyor. Her ne kadar Rockstar Games bu konuda henüz resmi bir açıklama yapmamış olsa da, sektörde AAA yapımların fiyatlarının yukarı yönlü değişeceğine dair genel bir beklenti var.

GTA 6 resmen para basacak! Tarihi rekor bekleniyor

GTA 6 SADECE BİR OYUN DEĞİL, PLATFORM OLACAK

Raporda yer alan bir başka önemli detay ise Rockstar'ın GTA 6'yı sadece bir oyun olarak değil, Roblox ve Fortnite gibi açık bir platform olarak konumlandırma planı. Chapman, oyuncuların kendi içeriklerini oluşturabileceği, mini oyunlar ya da özel sunucular kurabileceği bir sistemin yolda olduğunu söylüyor.

Bu sistemin içerik üreticilerine gelir sağlayacak bir ödeme modeliyle destekleneceği belirtiliyor. Böylece GTA 6'nın sadece çıkışında değil, uzun vadede de dev bir gelir kapısı olacağı düşünülüyor.

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ETİKETLER
#yatırım
#rockstar games
#gta 6
#Içerik Üreticileri
#Video Oyunları
#Oyun Geliştirme
#Platform Oyunu
#Teknoloji
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