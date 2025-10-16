Bakanlık duyurdu! Kaçak güvercinler yakalandı!

Ticaret Bakanlığı gümrük Muhafaza ekipleri Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tıra yönelik yapılan operasyondan "cancan" cinsi 85 güvercinin ele geçirildiğini duyurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen bir tıra operasyon düzenlendi. Gümrük personelinin tespitleri sonucu harekete geçen Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, operasyonda tespit edilen "cancan" cinsi 85 güvercine el koydu. Sağlıksız ortamda tutulduğu belirtilen güvercinler, güvenli bir alana nakledildi. Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.​​​​​​​

