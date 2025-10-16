Fenerbahçe'ye kötü haber! Devre arasında Skriniar'ın yanına transfer edilecekti

Fenerbahçe ara transfer döneminde öncelikli olarak savunma hattına takviye yapmaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Domenico Tedesco liderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin, Bayern Münih forması giyen eski oyuncusu Kim Min Jae ile ilgilendiğine yönelik iddialar ortaya atılmıştı.

Güney Koreli futbolcunun ise 2026 Dünya Kupası öncesi sürekli olarak ilk 11'de forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istediği için bu teklife sıcak baktığı iddia edilmişti.

FENERBAHÇE'YE ESKİ FUTBOLCUSUNDAN KÖTÜ HABER

Güney Koreli stoperden Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Bild'de yer alan habere göre Kim Min Jae, ilk 11'de sürekli olarak forma giyememesine rağmen Bayern Münih'ten ayrılmak istemiyor.

Kulüpte kendini rahat hissettiği iddia edilen Güney Koreli stoperin, sözleşmesi bitene kadar Alman devinde kalacağı iddia edildi.

Bayern Münih'in ise Kim Min Jae'nin tutumundan memnun olduğu ve ocak ara transfer döneminde bir ayrılık düşünmediği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 2028 YILINDA SONA ERİYOR

Juventus ve Milan'ın da transfer listesinde yer alan Kim Min Jae'nin Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

Transfermarkt'ın verilerine göre güncel piyasa değeri 32 milyon Euro olarak gösterilen Güney Koreli stoper, bu sezon Alman devinde sadece 6 maçta süre bulabildi.

Bu karşılaşmalarda toplam 326 dakika süre alan Kim Min Jae, 1 asistlik katkı sağladı.