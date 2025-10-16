Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe'ye kötü haber! Devre arasında Skriniar'ın yanına transfer edilecekti

Fenerbahçe ara transfer döneminde stoper hattını güçlendirmek için Bayern Münih'te forma giyen eski oyuncusu Kim Min Jae'yi tekrardan kadrosuna katmak istiyordu. Sarı-lacivertlilere Güney Koreli futbolcudan kötü haber geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'ye kötü haber! Devre arasında Skriniar'ın yanına transfer edilecekti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2025
saat ikonu 15:16
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
saat ikonu 15:16

ara döneminde öncelikli olarak savunma hattına takviye yapmaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Domenico Tedesco liderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin, forması giyen eski oyuncusu Kim Min Jae ile ilgilendiğine yönelik iddialar ortaya atılmıştı.

Güney Koreli futbolcunun ise 2026 Dünya Kupası öncesi sürekli olarak ilk 11'de forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istediği için bu teklife sıcak baktığı iddia edilmişti.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Devre arasında Skriniar'ın yanına transfer edilecekti

FENERBAHÇE'YE ESKİ FUTBOLCUSUNDAN KÖTÜ HABER

Güney Koreli stoperden Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Bild'de yer alan habere göre Kim Min Jae, ilk 11'de sürekli olarak forma giyememesine rağmen Bayern Münih'ten ayrılmak istemiyor.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Devre arasında Skriniar'ın yanına transfer edilecekti

Kulüpte kendini rahat hissettiği iddia edilen Güney Koreli stoperin, sözleşmesi bitene kadar Alman devinde kalacağı iddia edildi.

Bayern Münih'in ise Kim Min Jae'nin tutumundan memnun olduğu ve ocak ara transfer döneminde bir ayrılık düşünmediği belirtildi.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Devre arasında Skriniar'ın yanına transfer edilecekti

SÖZLEŞMESİ 2028 YILINDA SONA ERİYOR

Juventus ve Milan'ın da transfer listesinde yer alan Kim Min Jae'nin Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

Transfermarkt'ın verilerine göre güncel piyasa değeri 32 milyon Euro olarak gösterilen Güney Koreli stoper, bu sezon Alman devinde sadece 6 maçta süre bulabildi.

Bu karşılaşmalarda toplam 326 dakika süre alan Kim Min Jae, 1 asistlik katkı sağladı.

ETİKETLER
#Futbol
#Futbol
#transfer
#güney kore
#bayern münih
#kim min-jae
#Fenerbahçe
#Dünya Kupası Elemeleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.