Mango'dan alışveriş yapanlar dikkat! Dev firma uyardı: Kredi kartı bilgileri, telefon numarası ve mailler...

İspanyol merkezli moda markası Mango, siber saldırıya uğradığını ve bu nedenle sınırlı sayıda müşteri bilgilerinin açığa çıktığını resmen duyurdu. Mango firması bugün yayınladığı bir açıklamayla müşterilerinin verilerine ‘yetkisiz erişim’ sağlandığını doğruladı.

TELEFON NUMARALARI ÇALINDI, KART BİLGİLERİ GÜVENDE!

Şirket, kendi altyapısı ve kurumsal sistemlerinin etkilenmediğini vurguladı. Yapılan açıklamada, açığa çıkan veriler arasında müşterilerin isimleri, ülkeleri, posta kodları, e-posta adresleri ve telefon numaraları bulunduğu; soyad, şifre ile kredi kartı ya da banka bilgileri gibi finansal verilerin ise saldırı kapsamında olmadığı belirtildi. Mango ayrıca, düzenleyici kurumlarla iş birliği içinde hareket ederek İspanya Veri Koruma Ajansı (AEPD) ve diğer yetkili mercilere konuyu bildirdiğini açıkladı.

MANGO MÜŞTERİLERİNE MAİL YOLUYLA BİLGİLENDİRME YAPTI

Şirket, olayın hafta sonunda tespit edildiğini, derhal güvenlik önlemlerinin devreye sokulduğunu ve çevrim içi hizmetlerinde herhangi bir kesintinin yaşanmadığını da aktardı. Mango’nun en önemli pazarları arasında İspanya, Fransa ve Türkiye yer alıyor.

İşte Mango'nun müşterilerine gönderdiği mailde yazılanlar;

"Kişisel verilerle ilgili önemli duyuru

Tarih: 16 Ekim 2025

Müşterilerimizin güvenliği ve gizliliğine olan bağlılığımız doğrultusunda MANGO olarak, dış pazarlama hizmetlerimizden birinin belirli kişisel müşteri verilerine yetkisiz erişime maruz kaldığını size bildirmek istiyoruz.

Açığa çıkan bilgiler, pazarlama kampanyalarında kullanılan kişisel iletişim bilgileriyle sınırlıdır: yalnızca ad (soyadınız tehlikede değildir), ülke, posta kodu, e-posta adresi ve telefon numarası. Her şeyin normal şekilde işlemeye devam ettiğini ve Mango'nun altyapısı ile kurumsal sistemlerinin tehlikeye girmediğini bildirmek isteriz.

Hiçbir durumda banka bilgileriniz, kredi kartlarınız, kimliğiniz/pasaportunuz veya oturum açma bilgileriniz ya da şifreleriniz tehlikeye girmemiştir.

MANGO bu durumu fark eder etmez hemen tüm güvenlik protokollerini devreye sokmuştur. Mevcut düzenlemelere uygun olarak ve iç protokolümüzü takip ederek MANGO, Veri Koruma Ajansı'nı ve Yetkilileri bilgilendirmiştir.

Bu duyuruyu önlem amaçlı yayınlıyoruz ve tüm müşterilerimizin, ister e-posta ister telefon yoluyla olsun, şüpheli iletişimlere veya olağandışı eylem taleplerine dikkat etmelerini öneriyoruz.

MANGO, ek sorularınız için Müşteri Hizmetleri e-posta adresini (personaldata@mango.com) ve telefon numarasını (0850 390 29 89) kullanıma sunmaktadır ve bu özel olayın size vermiş olabileceği rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Her zaman olduğu gibi markamıza olan güveniniz ve bağlılığınız için teşekkür ederiz."

MANGO BİLGİLERİ ÇALINAN MÜŞTERİLERİNE NE ÖNERDİ?

Mango da müşterilerine şu hususlarda dikkatli olmalarını tavsiye ediyor:

-E-posta ve telefon yoluyla gelen şüpheli iletişim ve taleplere karşı uyanık olun

-Hesap şifrelerinizi periyodik olarak güçlü ve benzersiz şekilde güncelleyin

-Bilinmeyen bağlantılara tıklamaktan kaçının

-Şüpheli durumlarda markayla doğrudan üzerinden iletişime geçin