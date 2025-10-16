Mango'nun verileri mi çalındı son dakika? Kişisel verilerin çalındığına dair mail geldi

İspanyol giyim markası Mango siber saldırı sonucu kullanıcı verilerinin çalındığını açıkladı. Uygulamadan alışveriş yapanlar ise kredi kartı bilgilerini korumak adına tedbir aldı.

MANGO'NUN VERİLERİ Mİ ÇALINDI?

Giyim markası olan Mango'dan kullancılara gelen mail endişeli anlara neden oldu. Kişisel verilerle ilgili önemli duyuru başlığıyla gönderilen mailde, açığa çıkan bilgilerin ad, ülke, posta kodu, e-posta adresi ve telefon numarası olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre müşterilerin verilerine "yetkisiz erişim" sağlandığı öğrenildi.

MANGO'DAN VERİLER ÇALINDI MAİLİ

Dev giyim markası Mango, müşterilerine gönderdiği mail sonrasında kişisel verilerin çalındığını duyurdu. Mail sonrası endişeli anlar yaşayan müşteriler verilerin çalınması üzerine müşteri hizmetlerine ulaşmaya çalıştı. Mailde yer alan ifadeler şöyle oldu:,

"Kişisel verilerle ilgili önemli duyuru

Tarih: 16 Ekim 2025

Müşterilerimizin güvenliği ve gizliliğine olan bağlılığımız doğrultusunda MANGO olarak, dış pazarlama hizmetlerimizden birinin belirli kişisel müşteri verilerine yetkisiz erişime maruz kaldığını size bildirmek istiyoruz.

Açığa çıkan bilgiler, pazarlama kampanyalarında kullanılan kişisel iletişim bilgileriyle sınırlıdır: yalnızca ad (soyadınız tehlikede değildir), ülke, posta kodu, e-posta adresi ve telefon numarası. Her şeyin normal şekilde işlemeye devam ettiğini ve Mango'nun altyapısı ile kurumsal sistemlerinin tehlikeye girmediğini bildirmek isteriz.

Hiçbir durumda banka bilgileriniz, kredi kartlarınız, kimliğiniz/pasaportunuz veya oturum açma bilgileriniz ya da şifreleriniz tehlikeye girmemiştir.

MANGO bu durumu fark eder etmez hemen tüm güvenlik protokollerini devreye sokmuştur. Mevcut düzenlemelere uygun olarak ve iç protokolümüzü takip ederek MANGO, Veri Koruma Ajansı'nı ve Yetkilileri bilgilendirmiştir.

Bu duyuruyu önlem amaçlı yayınlıyoruz ve tüm müşterilerimizin, ister e-posta ister telefon yoluyla olsun, şüpheli iletişimlere veya olağandışı eylem taleplerine dikkat etmelerini öneriyoruz.

MANGO, ek sorularınız için Müşteri Hizmetleri e-posta adresini (personaldata@mango.com) ve telefon numarasını (0850 390 29 89) kullanıma sunmaktadır ve bu özel olayın size vermiş olabileceği rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Her zaman olduğu gibi markamıza olan güveniniz ve bağlılığınız için teşekkür ederiz."

MANGO MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI İLETİŞİM

Verilerin çalınması üzerine müşteriler direkt olarak müşteri hizmetlerinin iletişim numarasını araştırdı. Resmi sitesinde yer alan bilgiler şöyle:

"Müşteri Hizmetleri telefon numarası: 0850 390 29 89 . Çalışma saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00 ila 18.00 arası (Türkiye saat dilimi)."

MANGO HACKLENDİ Mİ?

İspanyol giyim markası Mango bugün müşterilerine gönderdiği mail ile siber saldırıya uğradıklarını paylaştı. Kullanıcıların kişisel verilerinin yetkisiz erişim ile çalındığını duyurmasının ardından tüm kullanıcılar müşteri hizmetleri ile iletişim kurmaya çalıştı.