Otobüs seferlerinde yeni dönem başlıyor! İstanbul-Ankara ekspresi geliyor

2014 yılında hizmete giren İstanbul-Ankara yüksek hızlı tren hattının ardından iki şehir arasında otobüsle seyahat eden yolcu sayısında düşüş yaşanırken, firmalar müşterilerin ilgisini canlı tutmak amacıyla alternatif çözümler üzerinde çalışıyor.

Bu kapsamda bazı firmalar, İstanbul ve Ankara arasında gerçekleştirdikleri seferleri ekspres ve normal olmak üzere iki kategoriye ayıracak. Ekspres seferlerde, halihazırda mola verilen Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Beypazarı ve Polatlı gibi duraklarda durulmayacak.

Yolculara kesintisiz ulaşım imkanı sunacak uygulama sayesinde, iki şehir arasındaki seyahat süresinin kısaltılması hedefleniyor.

İlk aşamada yalnızca birkaç firma tarafından uygulanacak yeni sistemde, mevcut kontenjanların yaklaşık yarısının ekspres seferlere ayrılması planlanıyor.

Yetkililer, yolculardan gelen geri bildirimlere göre uygulamanın kapsamının ilerleyen dönemde genişletilebileceğini belirtiyor.