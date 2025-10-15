Menü Kapat
16°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Otobüs seferlerinde yeni dönem başlıyor! İstanbul-Ankara ekspresi geliyor

Türkiye'de şehirlerarası otobüs taşımacılığında önemli bir değişikliğe gidiliyor. Geçtiğimiz yıl İstanbul-İzmir seferlerinde başlatılan ekspres ulaşım hizmetinden olumlu sonuçlar alan otobüs firmaları, kasım ayı itibarıyla İstanbul-Ankara hattının da bir bölümünü ekspres hale getirmeye hazırlanıyor.

2014 yılında hizmete giren İstanbul-Ankara hattının ardından iki şehir arasında otobüsle seyahat eden yolcu sayısında düşüş yaşanırken, firmalar müşterilerin ilgisini canlı tutmak amacıyla alternatif çözümler üzerinde çalışıyor.

Otobüs seferlerinde yeni dönem başlıyor! İstanbul-Ankara ekspresi geliyor

Bu kapsamda bazı firmalar, İstanbul ve Ankara arasında gerçekleştirdikleri seferleri ekspres ve normal olmak üzere iki kategoriye ayıracak. Ekspres seferlerde, halihazırda mola verilen Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Beypazarı ve Polatlı gibi duraklarda durulmayacak.

Otobüs seferlerinde yeni dönem başlıyor! İstanbul-Ankara ekspresi geliyor

Yolculara kesintisiz ulaşım imkanı sunacak uygulama sayesinde, iki şehir arasındaki seyahat süresinin kısaltılması hedefleniyor.

İlk aşamada yalnızca birkaç firma tarafından uygulanacak yeni sistemde, mevcut kontenjanların yaklaşık yarısının ekspres seferlere ayrılması planlanıyor.

Otobüs seferlerinde yeni dönem başlıyor! İstanbul-Ankara ekspresi geliyor

Yetkililer, yolculardan gelen geri bildirimlere göre uygulamanın kapsamının ilerleyen dönemde genişletilebileceğini belirtiyor.

