Lionel Messi belaya bulaştı! Soruşturma şoku

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi hakkında Ibiza'daki evi ile iilgili soruşturma başlatıldı. Messi, 2022 yılında villayı İsviçreli iş insanı Philippe Amon'dan evi satın aldı. Ancak Messi'nin evinin imar sorunları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

BELEDİYE KARAR ALMIŞTI

Lüks villanın kullanım alanı; 16 bin metrekareyi aşıyor ve içerisinde 92 metrekarelik bir yüzme havuzu da yer alıyor. Sant Josep Belediyesi, futbolcunun villasının tadilat ya da inşaat ile ilgili yapılacaklarını durdurma kararı almıştı.

KARAR ÇIKARSA EV YIKILABİLİR

Yerel belediye konuyla ilgili soruşturma başlattı ve eğer karar çıkarsa Messi'nin evi yıkılabilir.