TGRT Haber
16°
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Lionel Messi belaya bulaştı! Soruşturma şoku

Messi'nin Ibiza'da 11 milyon Euro değerindeki evi soruşturmaya alındı. Eğer karar çıkarsa Messi'nin villası yıkılabilir.

Lionel Messi belaya bulaştı! Soruşturma şoku
Sabah
GİRİŞ:
15.10.2025
saat ikonu 09:48
GÜNCELLEME:
15.10.2025
saat ikonu 09:48

Dünyaca ünlü futbolcu hakkında Ibiza'daki evi ile iilgili soruşturma başlatıldı. Messi, 2022 yılında villayı İsviçreli iş insanı Philippe Amon'dan evi satın aldı. Ancak Messi'nin evinin imar sorunları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Lionel Messi belaya bulaştı! Soruşturma şoku

BELEDİYE KARAR ALMIŞTI

Lüks villanın kullanım alanı; 16 bin metrekareyi aşıyor ve içerisinde 92 metrekarelik bir yüzme havuzu da yer alıyor. Sant Josep Belediyesi, futbolcunun villasının tadilat ya da inşaat ile ilgili yapılacaklarını durdurma kararı almıştı.

Lionel Messi belaya bulaştı! Soruşturma şoku

KARAR ÇIKARSA EV YIKILABİLİR

Yerel belediye konuyla ilgili soruşturma başlattı ve eğer karar çıkarsa Messi'nin evi yıkılabilir.

