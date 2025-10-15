Menü Kapat
16°
Emekli promosyon rakamları uçtu! Tavan 32 bin TL oldu... İşte banka banka yeni rakamlar

Ekim 15, 2025 09:47
Emekli promosyon rakamları uçtu! Tavan 32 bin TL oldu... İşte banka banka yeni rakamlar

Emekli maaş zammı, asgari ücret zammı gibi konular yılın son çeyreğinde vatandaşlar tarafından dikkatle takip edilmeye devam ediyor. Bu çerçevede bankaların emekli promosyon ödemelerindeki yarışları da devam ediyor. Bir banka çeşitli şartlarla birlikte promosyon tutarını 32.000 TL'ye kadar çıkardı.

İşte 15 Ekim 2025 itibariyle banka banka emekli promosyon rakamları:

Yapı Kredi: Maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL'ye varan temel promosyonun yanı sıra, ek koşullarla toplamda 30.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuyor.

Ziraat Bankası: Maaş aralığına göre 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

QNB Finansbank: 31.000 TL'ye varan promosyon sağlıyor. Maaş aralığına göre farklı tutarlarda ödeme yapılıyor.

Türkiye Finans: 29.500 TL'ye varan promosyon ve ödül sağlıyor. Maaşa göre net promosyon 12.000 TL'ye çıkıyor.

 

Denizbank: 27.000 TL'ye varan promosyon dağıtıyor. Belirli bankacılık ürünlerini kullananlara ek promosyon ve kredi kartı harcamasına iade fırsatı sunuluyor.

Halkbank: Maaş tutarına göre 12 bin TL'ye kadar ödeme yapılıyor.

Akbank: 15.000 TL'ye varan net promosyona ek olarak, toplamda 30.000 TL'ye varan nakit ödül fırsatı sunuyor.

 

VakıfBank: Maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak, kredi kartı harcamalarında toplam 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı sağlanıyor.

Albaraka: Toplam 32.000 TL'ye varan promosyon ve ödül var. 2 otomatik fatura talimatına, yeni emekli yönlendirmesine ve kredi kartı harcamasına ek ödüller sunuluyor.

 

ING: 28.000 TL'ye varan nakit promosyon veriyor. Maaşa göre farklı tutarlarda ödeme yapılıyor.

 

Kuveyt Türk: 27.500 TL'ye varan promosyon veriyor. Yeni fatura talimatlarına ve kredi kartı harcamalarına ek ödüller sağlanıyor.

 

Garanti BBVA: Promosyon miktarı 25.000 TL'ye çıktı. Ek olarak, harcama ve sigorta poliçesi gibi ürünlerle bonus veriliyor.

 

İş Bankası: Toplam promosyon ve ödül tutarı 24.000 TL. Maaşa göre 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon veriliyor.

 

TEB: Toplam 21.000 TL'ye varan promosyon sağlıyor. Otomatik fatura ödeme talimatı verenlere ek promosyon sunuluyor.

