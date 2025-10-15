Denizli elektrik kesintisi 15 Ekim! Pamukkale, Bekilli, Honaz’da elektrik arızası

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bugün Denizli'nin birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Erken saatlerde başlayan arıza sonrası elektriklerin geleceği saat araştırıldı.
BEKİLLİ
09:30 - 14:30 → Deşdemir Mahallesi, Kutlubey Mahallesi
PAMUKKALE
10:00 - 15:00 → Zeytinköy Mahallesi (Vatan Blv. ve çevresi)
10:00 - 15:00 → Zeytinköy Mahallesi, Kayıhan Mahallesi
10:00 - 15:00 → Zeytinköy Mahallesi (Zeytin Cd. ve çevresi)
13:00 - 17:00 → Zeytinköy Mahallesi, Bağbaşı Mahallesi
13:00 - 17:00 → Zeytinköy Mahallesi, Bağbaşı Mahallesi
MERKEZEFENDİ
09:00 - 14:00 → Değirmenönü Mahallesi
09:00 - 13:00 → Selçuk Bey Mahallesi
09:00 - 13:00 → Selçuk Bey Mahallesi
13:00 - 17:00 → Altındere Mahallesi, Yeşilyayla Mahallesi
HONAZ
12:00 - 14:00 → Kocabaş Mahallesi
ÇAL
10:00 - 15:00 → Belevi Mahallesi, Denizler Mahallesi
10:00 - 15:00 → Belevi Mahallesi, Karapınar Mahallesi, Denizler Mahallesi
GÜNEY
09:00 - 11:00 → Çorbacılar Mahallesi
SERİNHİSAR
10:00 - 12:00 → Aşağı Mahallesi
SARAYKÖY
13:00 - 17:00 → Yeşilyayla Mahallesi, Barbaros Mahallesi, Altıntepe Mahallesi
ÇİVRİL
15:00 - 17:00 → Şehitler Mahallesi
PAMUKKALE
09:00 - 14:00
Deliktaş Mahallesi (2031/9. Sk., 2031/7. Sk., 2031/4. Sk., 2031/3. Sk., 2031/2. Sk., 2016. Sk., 2015. Sk., 2014/4. Sk., 2013/2. Sk., 2013/1. Sk., 2013. Sk., 2010. Sk.)
Anafartalar Mahallesi (2144. Sk.)
10:00 - 15:00
Cumhuriyet Mahallesi (1258. Sk., 1259/1. Sk., 1259/2. Sk., 3388. Sk., Necip Ali Cd.)
Cumhuriyet Mahallesi (1259/2. Sk., 1261/1. Sk., 1278/1. Sk., 3388. Sk., Necip Ali Cd., 1256. Sk., 1257. Sk., 1259. Sk., 1259/1. Sk., 1261. Sk.)
Cumhuriyet Mahallesi (Şehit Piyade Er Haşim Dirik Cd., 1267. Sk., 1266. Sk., 1265. Sk.)
10:00 - 15:00
Asmalıevler Mahallesi, Hürriyet Mahallesi
Hürriyet Mahallesi (2433. Sk., 2434. Sk., 2435. Sk., 2436. Sk., 2437. Sk.)
Asmalıevler Mahallesi (2409. Sk., 2410. Sk., 2411. Sk., 2412. Sk.)
14:00 - 17:00
Asmalıevler Mahallesi, Hürriyet Mahallesi
ÇAL
09:30 - 15:30
Akkent Mahallesi (Merkez, Yokuşbaşı, Derebaşı Mevkii)
11:00 - 14:00
Akkent Mahallesi (Yukarı Mahalle)
ACIPAYAM
10:00 - 12:00
Yukarı Mahallesi (Cumhuriyet Cd., İnönü Cd., Atatürk Cd.)
ÇAMELİ
10:00 - 16:00
Gürsu Mahallesi, Sofular Mahallesi, Arıkaya Mahallesi