TGRT Haber
Hava Durumu
16°
Aktüel
Denizli elektrik kesintisi 15 Ekim! Pamukkale, Bekilli, Honaz'da elektrik arızası

Denizli'de elektrik kesintisinin ne zaman biteceği belli oldu. Pamukkale, Bekilli, Honaz'da meydana gelen arıza sonrasında ekipler çalışmalarına başladı.

Denizli elektrik kesintisi 15 Ekim! Pamukkale, Bekilli, Honaz’da elektrik arızası
Bugün 'nin birçok ilçesinde yaşanıyor. Erken saatlerde başlayan sonrası elektriklerin geleceği saat araştırıldı.

DENİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 EKİM

BEKİLLİ
09:30 - 14:30 → Deşdemir Mahallesi, Kutlubey Mahallesi

PAMUKKALE
10:00 - 15:00 → Zeytinköy Mahallesi (Vatan Blv. ve çevresi)
10:00 - 15:00 → Zeytinköy Mahallesi, Kayıhan Mahallesi
10:00 - 15:00 → Zeytinköy Mahallesi (Zeytin Cd. ve çevresi)
13:00 - 17:00 → Zeytinköy Mahallesi, Bağbaşı Mahallesi
13:00 - 17:00 → Zeytinköy Mahallesi, Bağbaşı Mahallesi

Denizli elektrik kesintisi 15 Ekim! Pamukkale, Bekilli, Honaz’da elektrik arızası

MERKEZEFENDİ
09:00 - 14:00 → Değirmenönü Mahallesi
09:00 - 13:00 → Selçuk Bey Mahallesi
09:00 - 13:00 → Selçuk Bey Mahallesi
13:00 - 17:00 → Altındere Mahallesi, Yeşilyayla Mahallesi

HONAZ
12:00 - 14:00 → Kocabaş Mahallesi

ÇAL
10:00 - 15:00 → Belevi Mahallesi, Denizler Mahallesi
10:00 - 15:00 → Belevi Mahallesi, Karapınar Mahallesi, Denizler Mahallesi

Denizli elektrik kesintisi 15 Ekim! Pamukkale, Bekilli, Honaz’da elektrik arızası

GÜNEY
09:00 - 11:00 → Çorbacılar Mahallesi

SERİNHİSAR
10:00 - 12:00 → Aşağı Mahallesi

SARAYKÖY
13:00 - 17:00 → Yeşilyayla Mahallesi, Barbaros Mahallesi, Altıntepe Mahallesi

ÇİVRİL
15:00 - 17:00 → Şehitler Mahallesi

Denizli elektrik kesintisi 15 Ekim! Pamukkale, Bekilli, Honaz’da elektrik arızası

DENİZLİ 16 EKİM ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

PAMUKKALE
09:00 - 14:00
Deliktaş Mahallesi (2031/9. Sk., 2031/7. Sk., 2031/4. Sk., 2031/3. Sk., 2031/2. Sk., 2016. Sk., 2015. Sk., 2014/4. Sk., 2013/2. Sk., 2013/1. Sk., 2013. Sk., 2010. Sk.)
Anafartalar Mahallesi (2144. Sk.)

10:00 - 15:00
Cumhuriyet Mahallesi (1258. Sk., 1259/1. Sk., 1259/2. Sk., 3388. Sk., Necip Ali Cd.)
Cumhuriyet Mahallesi (1259/2. Sk., 1261/1. Sk., 1278/1. Sk., 3388. Sk., Necip Ali Cd., 1256. Sk., 1257. Sk., 1259. Sk., 1259/1. Sk., 1261. Sk.)
Cumhuriyet Mahallesi (Şehit Piyade Er Haşim Dirik Cd., 1267. Sk., 1266. Sk., 1265. Sk.)

Denizli elektrik kesintisi 15 Ekim! Pamukkale, Bekilli, Honaz’da elektrik arızası

10:00 - 15:00
Asmalıevler Mahallesi, Hürriyet Mahallesi
Hürriyet Mahallesi (2433. Sk., 2434. Sk., 2435. Sk., 2436. Sk., 2437. Sk.)
Asmalıevler Mahallesi (2409. Sk., 2410. Sk., 2411. Sk., 2412. Sk.)

14:00 - 17:00
Asmalıevler Mahallesi, Hürriyet Mahallesi

ÇAL
09:30 - 15:30
Akkent Mahallesi (Merkez, Yokuşbaşı, Derebaşı Mevkii)

11:00 - 14:00
Akkent Mahallesi (Yukarı Mahalle)

ACIPAYAM
10:00 - 12:00
Yukarı Mahallesi (Cumhuriyet Cd., İnönü Cd., Atatürk Cd.)

ÇAMELİ
10:00 - 16:00
Gürsu Mahallesi, Sofular Mahallesi, Arıkaya Mahallesi

