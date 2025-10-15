28 Ekim Salı okullar yarım gün tatil mi? Öğleden sonra tatil durumu belli oldu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl da coşkuyla kutlanacak. Birçok etkinliğin düzenleneceği 29 Ekim öncesi okulların tatil durumu da gündeme geldi.

28 EKİM SALI OKULLAR YARIM GÜN TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesindeki gün yarım gün tatil olacak. Resmi daireler, okullar ve iş yerlerinde 28 Ekim günü öğleden sonra tatil olacak. Buna göre okullarda da yarım gün eğitim olacak.

2025 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Yılbaşı

1 Ocak 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arife

29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün

30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün

31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün

1 Nisan 2025 Salı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan 2025 Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs 2025 Perşembe

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs 2025 Pazartesi

Kurban Bayramı Arife

5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün

6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün

7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün

8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün

9 Haziran 2025 Pazartesi

Demokrasi Bayramı

15 Temmuz 2025 Salı

Zafer Bayramı

30 Ağustos 2025 Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı

28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba