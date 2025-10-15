Nükleer felaket kapıda! Rusya, Ukrayna'ya bölgesel ateşkes teklif etti

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimiyle beraber ele geçirdiği Zaporijya Nükleer Santrali'nde tehlike büyüdü. Santralde çekirdek erimesi tehlikesi ortaya çıktı. Rusya’nın Viyana’daki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, güvenliğin sağlanması için Ukrayna'ya bölgesel ateşkes teklif etti.

''HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR!''

Mihail Ulyanov, Rus devlet haber ajansı RIA'ya yaptığı açıklamada, "Şu anda aktif hazırlıklar devam ediyor. Her iki enerji nakil hattındaki onarım çalışmalarının bu hafta sonu başlamasını bekliyoruz." dedi.

Ulyanov, çalışmaların yürütülebilmesi için "onarım çalışmalarının yapılacağı bölgelerde yerel ateşkes konusunda mutabakata varılmasının hayati önem taşıdığını" söyledi. Ulyanov, onarımın iki yüksek gerilim hattında yapılacağını belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk yaptığını ifade etti.

ZAPORİJYA AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ

Reuters'ın haberine göre, altı reaktörüyle Avrupa'nın en büyüğü olan santral şu ​​anda elektrik üretmiyor, ancak içindeki yakıtı serin tutmak ve olası bir erimeyi önlemek için güce ihtiyaç duyuyor.

Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, dizel jeneratörlerin ihtiyaç duyulan gücü sağladığını ve dış bağlantıların yeniden kurulması için her iki tarafla birlikte çalıştıklarını söyledi.

Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı, Pazar günü Rusya'yı, santralin dış elektrik hattını Moskova'nın elektrik şebekesine bağlamak amacıyla kasıtlı olarak kesmekle suçladı.