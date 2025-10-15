Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Zerrin Özer ağrılara daha fazla dayanamadı! Apar topar hastaneye koştu

Türk müziğinin güçlü sesi Zerrin Özer, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle soluğu hastanede aldı. 67 yaşındaki Zerrin Özer, baş ağrılarına daha fazla dayanamadı ve "Zaten başım fırıl fırıldı, bir de üstüne kulaklarımdaki kristallerim oynamış" sözleriyle son sağlık durumundan bahsetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Zerrin Özer ağrılara daha fazla dayanamadı! Apar topar hastaneye koştu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2025
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
saat ikonu 09:47

Basit Numaralar, Dünya Tatlısı, Son Mektup, Paşa Gönlüm ve Her Şey Seninle Güzel gibi şarkıların sahibi , yaşadığı sağlık problemleriyle sevenlerini korkuttu. Bir süre kaygı bozukluğu nedeniyle Darülaceze Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören Zerrin Özer, dün yaşadığı ağrı nedeniyle soluğu hastanede aldı.

ZERRİN ÖZER TAKİPÇİLERİNİ KORKUTTU

Türk müziğinin usta ismi Zerrin Özer, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle yeniden . Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 67 yaşındaki sanatçı, sosyal medya hesabından son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Zerrin Özer ağrılara daha fazla dayanamadı! Apar topar hastaneye koştu

İki yıl önce geçirdiği omurilik ameliyatı sonrası yaşadığı komplikasyonlar ve kaygı bozukluğu nedeniyle bir dönem Darülaceze Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören Zerrin Özer, taburcu olduktan sonra bir süre sessiz bir yaşam sürdü.

Zerrin Özer ağrılara daha fazla dayanamadı! Apar topar hastaneye koştu

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla gündeme gelemeyen Zerrin Özer, son paylaşımıyla yine korkuttu. Zerrin Özer tekrar rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

Zerrin Özer ağrılara daha fazla dayanamadı! Apar topar hastaneye koştu

Zerrin Özer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Zaten başım fırıl fırıldı... Bir de üstüne kulaklarımdaki kristallerim oynamış. Hastaneye geldim, onları hizaya sokmaya çalışıyorlar! Hayaaat, hayaat!" dedi.

Sıkça Sorulan Sorular

ZERRİN ÖZER KAÇ YAŞINDA?
4 Kasım 1957 Ankara doğumlu Zerrin Özer, Kendi çalışmasıyla 1975'te katıldığı bir TRT yarışmasında birinci olmuş, müzik kariyeri yolunda ablası Tülay Özer'in büyük desteğini almış, ilk plağı olan Bizler ve Sizler / Yalvarırım'ı 1976 yılında yayınladı.
ETİKETLER
#hastane
#hastaneye kaldırıldı
#sağlık sorunu
#Zerrin Özer
#Kaygı Bozukluğu
#Omurilik A Ameliyatı
#Zerrinözer
#Sağlıkproblemleri
#Kaygıbozukluğu
#Omurilikameliyatı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.