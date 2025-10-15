Zerrin Özer ağrılara daha fazla dayanamadı! Apar topar hastaneye koştu

Basit Numaralar, Dünya Tatlısı, Son Mektup, Paşa Gönlüm ve Her Şey Seninle Güzel gibi şarkıların sahibi Zerrin Özer, yaşadığı sağlık problemleriyle sevenlerini korkuttu. Bir süre kaygı bozukluğu nedeniyle Darülaceze Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören Zerrin Özer, dün yaşadığı ağrı nedeniyle soluğu hastanede aldı.

ZERRİN ÖZER TAKİPÇİLERİNİ KORKUTTU

Türk müziğinin usta ismi Zerrin Özer, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 67 yaşındaki sanatçı, sosyal medya hesabından son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

İki yıl önce geçirdiği omurilik ameliyatı sonrası yaşadığı komplikasyonlar ve kaygı bozukluğu nedeniyle bir dönem Darülaceze Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören Zerrin Özer, taburcu olduktan sonra bir süre sessiz bir yaşam sürdü.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla gündeme gelemeyen Zerrin Özer, son paylaşımıyla yine korkuttu. Zerrin Özer tekrar rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

Zerrin Özer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Zaten başım fırıl fırıldı... Bir de üstüne kulaklarımdaki kristallerim oynamış. Hastaneye geldim, onları hizaya sokmaya çalışıyorlar! Hayaaat, hayaat!" dedi.