David Beckham Lionel Messi'nin yanına Brezilyalı yıldızı istiyor!

David Beckham, Inter Miami için farklı bir proje tasarlıyor. Esasen ise halihazırda Lionel Messi ve Luis Suarez'in forma giydiği takıma, Neymar'ı da transfer etmek ve Barcelona'daki 'MSN' birlikteliğini yeniden oluşturmak istiyor.

NEYMAR DA OLUMLU YAKLAŞIYOR

Neymar'ın menajeri, David Beckham ile ilk temaslara olumlu yaklaştı ve Amerika'ya gelmeye sıcak baktıklarını belirtti.

DÜNYA KUPASI KRİTİĞİ

33 yaşına gelen ve özellikle arka adalesinden sık sık sakatlanan Neymar'ın, son büyük hedefinin yeniden Brezilya Milli Takımı’na dönmek olduğu biliniyordu. Süreçten hareketle yıldız hücumcunun, Inter Miami'ye imza atması halinde 2026 Dünya Kupası'nda oynayıp oynayamayacağı ayrıca merak konusu oldu.