David Beckham Lionel Messi'nin yanına Brezilyalı yıldızı istiyor!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
David Beckham, Inter Miami için farklı bir proje tasarlıyor. Esasen ise halihazırda Lionel Messi ve Luis Suarez'in forma giydiği takıma, Neymar'ı da transfer etmek ve Barcelona'daki 'MSN' birlikteliğini yeniden oluşturmak istiyor.
Neymar'ın menajeri, David Beckham ile ilk temaslara olumlu yaklaştı ve Amerika'ya gelmeye sıcak baktıklarını belirtti.
33 yaşına gelen ve özellikle arka adalesinden sık sık sakatlanan Neymar'ın, son büyük hedefinin yeniden Brezilya Milli Takımı’na dönmek olduğu biliniyordu. Süreçten hareketle yıldız hücumcunun, Inter Miami'ye imza atması halinde 2026 Dünya Kupası'nda oynayıp oynayamayacağı ayrıca merak konusu oldu.