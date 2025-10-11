Menü Kapat
TGRT Haber
 Burak Ayaydın

David Beckham Lionel Messi'nin yanına Brezilyalı yıldızı istiyor!

David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami, Daily Mail'in haberine göre Neymar ile ilgileniyor. Amerika temsilcisinin, bu transferi gerçekleştirerek 'MSN' gündemini yeniden başlatmak istediği iddia ediliyor.

11.10.2025
11.10.2025
saat ikonu 21:01

, için farklı bir proje tasarlıyor. Esasen ise halihazırda Lionel ve Luis Suarez'in forma giydiği takıma, 'ı da transfer etmek ve 'daki 'MSN' birlikteliğini yeniden oluşturmak istiyor.

NEYMAR DA OLUMLU YAKLAŞIYOR

Neymar'ın menajeri, David Beckham ile ilk temaslara olumlu yaklaştı ve Amerika'ya gelmeye sıcak baktıklarını belirtti.

DÜNYA KUPASI KRİTİĞİ

33 yaşına gelen ve özellikle arka adalesinden sık sık sakatlanan Neymar'ın, son büyük hedefinin yeniden Brezilya Milli Takımı’na dönmek olduğu biliniyordu. Süreçten hareketle yıldız hücumcunun, Inter Miami'ye imza atması halinde 2026 Dünya Kupası'nda oynayıp oynayamayacağı ayrıca merak konusu oldu.

Sıkça Sorulan Sorular

NEYMAR'IN PERFORMANS DURUMU NASIL?
2024/25 sezonunda Santos forması ile tüm kulvarlarda 21 maça çıkan tecrübeli hücumcu, 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
