Üfürükçülükten kazandığı paralarla altın almış! İddianamede 320 yıla kadar hapsi istendi

Palandöken İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelen ihbarda Serdar isimli kişinin üfürükçülük ve medyumluk adı altında para karşılığı sahte tedavi, büyü yapma vaadiyle faaliyetlerde bulunduğu ve insanları kandırarak maddi çıkar sağladığı belirtildi. Başlatılan soruşturma kapsamında 53 yaşındaki Serdar Ç. hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ihbarda adı geçen sanığın suç işlediği yönünde değerlendirme yapıldığı, eylemleri gerçekleştirip gerçekleştirmediği ve birlikte hareket ettiği başka kişiler olup olmadığının tespiti için başka delil elde etme imkanı bulunmadığından adına kayıtlı telefon hattı üzerinde tedbir uygulanarak eylemlerin deşifre edilebileceği kanaatine varıldığı bildirildi.

Bunun üzerine sanığın GSM hattına mahkeme kararıyla üç ay süreyle iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması tedbiri uygulandığı ifade edilen iddianamede, bu süreçte müştekilerle ihbarı doğrulayan 76 suç içerikli görüşmenin tespit edildiği belirtildi.

2 MİLYON 383 BİN 335 TL’LİK ALTIN SATIN ALINMIŞ

İddianamede, Serdar Ç.'nin 1 Ocak-20 Ekim 2025 dönemindeki banka hesapları incelenmesinde 3 farklı hesabına 204 kişiden 308 işlemde toplam 2 milyon 939 bin 157 lira ve 5 bin 100 avro geldiği, eşi A.Ç.'nin hesabına ise aylık ve kira ödemeleri şeklinde 39 işlemde 546 bin 380 lira geldiği ve bu paralarla 41 farklı işlemde 2 milyon 383 bin 335 liralık altın satın alındığı kaydedildi.

Hesap hareketleri ve mal varlığı tespitlerine ilişkin iddianamede şunlara yer verildi:

"Sanığın hesabına Türkiye'nin çok sayıda farklı ilinde ikamet eden 204 kişi tarafından para gönderildiği, bu kişilerin ülke geneline yayılmış olmasının sanığın suça konu faaliyetlerini yerelde değil geniş bir coğrafyaya yayılan, süreklilik ve sistematiklik içeren bir yapı içerisinde sürdürdüğü, para transferleri açıklamalarında sıkça 'kurban bedeli, adak, zekat, hocam teşekkür ederiz, fitre, bağış' gibi ifadelerin kullanılmasının bu işlemlerin nitelikli dolandırıcılık suçundaki dini inancı ve manevi etkiyi araç kılan hileli yöntemler ile birebir örtüştüğünü ortaya koyduğu, söz konusu tutarların suçtan kaynaklanan gelir olduğu yönünde kuvvetli şüphe bulunduğu, sanık ile eşinin hesaplarına gelen paraların büyük çoğunluğunu kuyumcuya aktardıkları ve altın aldıkları, bu yönüyle gelen paraları altına çevirerek paraların finansal izinin kaybettirilmeye çalışıldığı değerlendirilmiştir."

İddianamede, "Bu yönüyle sanık ve eşinin sistematik bir şekilde malvarlığı birikimi oluşturdukları, sanık ile eşinin tapu kayıtları tetkik edildiğinde toplam 13 taşınmaz malvarlığı ve 2 araç kaydının olduğu, bu hususun altın alımları ile birlikte ele alındığında elde edilen gelir ve mal varlığının olağan ekonomik faaliyetlerle açıklanamayacak seviyede olduğunu ortaya koyduğu, sanık ve eşinin hesaplarında yalnızca 10 aylık bir dönemde dahi yüksek miktarlı para giriş çıkışlarının varlığı dikkate alındığında, daha geniş tarih aralığını kapsayan hesap hareketlerinin incelenmesi halinde çok daha yüksek meblağlara ve çok sayıda para aktaran kişinin ortaya çıkabileceği değerlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Sanığın dolandırıcılık eylemini pekiştirmek amacıyla kargo yoluyla "ayet ve dua" gönderdiği, bunların sorunların çözümünde etkili olacağını telkin ederek bilimsel dayanağı olmayan ritüellerle müştekileri manipüle ettiği kaydedilen iddianamede, sanığın evi ve arabasında yapılan aramalarda ise 74 bin 700 lira, toplam 428,49 gram altın bilezik ve yüzük bulunduğu belirtildi.

AYET, DUA VE MUSKA YAZIMINDA KULLANILAN ÇOK SAYIDA KAĞIT ELE GEÇİRİLDİ

İddianamede, sanığın fotoğrafının bulunduğu belge, icazetnameyle ayet, dua ve muska yazımında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda kağıda el konulduğu bilgisi verilerek, sanık ile irtibatlı 38 müştekiden 29'unun ifadesinin alındığı, bunlardan 25'inin çeşitli adlar altında para gönderdiklerini ancak şikayetçi olmadıklarını, 4'ünün ise kurban kesimi adı altında yüksek meblağlar göndererek şikayetçi olduklarını beyan ettikleri ifade edildi.

Tüm soruşturma kapsamında elde edilen ihbarlar, iletişim tespitleri, müşteki beyanları, hesap hareketleri, inceleme ve tespitlerle kargo kayıtlarının bir bütün olarak değerlendirildiği belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Sanığın kendisiyle irtibata geçen müştekilere karşı kendisini 'hoca' olarak tanıttığı ve 'manevi rehber, manevi otorite' gibi konumlandırdığı, kendisine farklı kişisel sorunlar için ulaşan çok sayıda müşteki ile yapmış olduğu görüşmelerde dini inanç ve duyguları araç haline getirip kullanmak suretiyle sözde 'sihir bozma, nazarı kaldırma, kurban kesme, ayet yazma' gibi gerçeğe aykırı ve hileli yöntemlerle aldatarak menfaat temin ettiği, hesabına gelen paraların çok büyük bir bölümü ile altın alımı yaparak sistematik bir şekilde kayıt dışına çıkardığı ve paraların finansal izinin kaybettirilmeye çalışıldığı, yapılan havalelerin önemli bir kısmının açıklamalarında 'kurban, adak, fitre, bağış, şifa' gibi ibarelerin yer aldığı, hesabına para gönderen 204 kişinin adres bilgileri irdelendiğinde söz konusu kişilerin Türkiye'nin değişik illerinde ikamet eden kişiler olduğu, Türkiye'nin farklı illerinde bulunan kişilere yoğun kargo göndermesinin görüşmelerde geçen 'ayet/dua gönderme, suya karıştırıp içme, evine asma' gibi ritüellerle birebir örtüştüğü anlaşılmıştır."

320 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, sanık Serdar Ç.'nin 32 müştekiye yönelik eyleminden dolayı "Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle, bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 128 yıldan 320 yıla kadar hapis ve adli para, 4 müştekiye yönelik ise aynı suçun teşebbüste kalmasından dolayı 4 yıldan 30 yıla kadar hapis ve adli parayla cezalandırılması talep ediliyor.