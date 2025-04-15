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 | Özge Sönmez

Sahte medyum genç kadına kabusu yaşattı! "Üzerinde büyü var" dedi, müstehcen fotoğraflar istedi!

Sosyal medya üzerinden kendisini medyum olarak tanıtan kişinin kadınlardan uygunsuz fotoğraflarını isteyerek şantaj yaptığı ortaya çıktı. Medyumla konuştuğunu sanan Lale K. isimli kadın, üzerinde büyü olduğunu duyunca panikledi. Talihsiz kadın, "Üzerinde büyü var, iç çamaşırlı fotoğrafını at." diyen medyuma fotoğraf atınca başına gelmeyen kalmadı.

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Sahte medyum genç kadına kabusu yaşattı!
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 09:46

Sosyal medya üzerinden kendisini medyum olarak tanıtan kişinin kadınları korkunç şekilde kandırdığı ve tehdit ettiği ortaya çıktı. İstanbul'da yaşayan Lale K. isimli kadın, Havva isimli bir medyumla sosyal medya üzerinden konuşmaya başladı. Havva isimli şahıs kadının güvenini kazandıktan sonra üzerinde büyü olduğunu söyledi. Şantajcı medyum, "Üzerinde büyü var, iç çamaşırlı fotoğrafını at." deyince kadın önce çekindi, daha sonra da fotoğrafı attı. Fakat tüm olay bundan sonra başladı.

Sahte medyum genç kadına kabusu yaşattı! "Üzerinde büyü var" dedi, müstehcen fotoğraflar istedi!

MEDYUM ERKEK ÇIKTI

Ancak Lale K.,'nın güvenini kazanan kişinin aslında Havva değil, Hüseyin B., isimli kişi olduğu ortaya çıktı. Fotoğrafları ele geçiren Hüseyin B.,, Lale K.,'yi tehdit etmeye başladı. Fotoğrafları internette yaymakla korkutan şantajcı, Lale K.,'den 100 bin lira talep etti.

Mağdur kadın, korku içinde şüphelinin hesabına istediği parayı gönderdi. Ancak tehditler devam edince, yaşadığı çaresizlikle savcılığa başvurdu.

Sahte medyum genç kadına kabusu yaşattı! "Üzerinde büyü var" dedi, müstehcen fotoğraflar istedi!

SABIKASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Hüseyin B.,'nin daha önce de benzer suçlara karıştığı ve dolandırıcılıktan sabıkasının bulunduğu tespit edildi.

Sahte medyum genç kadına kabusu yaşattı! "Üzerinde büyü var" dedi, müstehcen fotoğraflar istedi!

3 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda şüpheli hakkında 'Şantaj' suçu kapsamında iddianame düzenledi. Hüseyin B., ifadesinde üzerine habersiz 3 hat çıkarıldığını söz konusu eylemlerle alasının olmadığını iddia etti. Ancak benzer suçlardan farklı yargılamaları olduğu belirlendi.

3 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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