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 | Özge Sönmez

Komedyen Selin Dilmaç'a uyuşturucu ticaretinde suçüstü! 15 yıl hapis talebi

Uyuşturucu madde teslim ederken yakalanıp tutuklanan komedyen Selin Dilmaç hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Dilmaç ifadesinde uyuşturucu maddeyi İngiltere alan koduna sahip telefon numarası kullanan kişiden aldığını iddia etti. 15 yıldan az olmamak üzere hapsini istedi.

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Komedyen Selin Dilmaç'a uyuşturucu ticaretinde suçüstü! 15 yıl hapis talebi
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
31.03.2025
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
31.03.2025
saat ikonu 10:10

30 Ocak akşamı İstanbul Kadıköy yaşanan denetimde komedyen olarak sahne alan Selin Dilmaç'ın üzerinde satışa hazır halde uyuşturucu buldu. Sivil polisler, Dilmaç'ın Azerbaycan uyruklu Ruslan A. isimli kişiye uyuşturucu madde sattığını fark ederek üst araması yaptı. Yapılan üst aramasında ve evinde 192 adet satışa hazır vaziyette toplamda 759.32 gram uyuşturucu madde bulundu.

WHATSAPP'TAN UYUŞTURUCU SİPARİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olay günü komedyen Selin Dilmaç'ın üzerinde 7 parça uyuşturucu madde ele geçirildiğini, yasaklı maddeyi alacak kişinin ise 'Whatsapp Business' uygulaması üzerinden sipariş verdiğini belirtti.

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OLAY GÜNÜ TESLİMAT YAPIYORDU

İddianamede şüpheli Dilmaç'ın ifadesine de yer verildi. Uyuşturucu madde kullandığını belirten şüpheli komedyen, ismini 'UK' olarak bildiği ve İngiltere'nin alan koduna sahip telefon numarası kullanan bir kişiden yasaklı maddeyi aldığını söyledi. Satış yapmadığını ileri sürerek UK'nin ricasıyla bin 500 TL karşılığında olay günü teslimat yaptığını belirtti.

"SUÇTAN KURTULMAK İÇİN UK'DEN BAHSETTİ"

Dilmaç'ın uyuşturucu madde satarken yakalandığı, ikametinde çok sayıda ve çeşitlilikte satışa hazır uyuşturucu madde bulunduğunu kaydeden savcılık, "Savunmasında UK isimli bir şahıstan bahsetmiş ise de verdiği soyut bilgiler kapsamında böyle bir şahsın tespit edilemedi. Kendisini suçtan kurtarmaya yönelik savunmalarına itibar edilmedi" dedi. Şüphelinin olay günü yasaklı madde sattığı, ikametinde ele geçen maddeleri başkalarına satmak için bulundurduğunu kaydeden savcılık, "Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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