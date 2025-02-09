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Komedyen Selin Dilmaç uyuşturucu kuryesi çıktı
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 | Özge Sönmez

Komedyen Selin Dilmaç uyuşturucu kuryesi çıktı

İstanbul'da komedyen olarak sahne alan Selin Dilmaç'ın üzerinde satışa hazır halde uyuşturucu buldu. Ünlü komedyen uyuşturucu satıcısı olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

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Komedyen Selin Dilmaç uyuşturucu kuryesi çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 12:18
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 12:28

İstanbul'da bazı programlarda komedyen olarak sahne alan Selin Dilmaç'ın üzerinde satışa hazır halde uyuşturucu buldu. Ünlü komedyen emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. 

 

EVİNDE DE UYUŞTURUCU BULUNDU 

Bunun üzerine Dilmaç'ın evinde arama yapan ekipler, 759,32 gram uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

 

SÖYLEMLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Tutuklanan Dilmaç, İstanbul'daki bazı programlarda komedyen olarak sahne alıyor.

Programlarından kesitleri sosyal medyada da yayınlanan Dilmaç'ın bir performansında, Beyoğlu'nda 13 Kasım 2022'de terör örgütü PKK/YPG tarafından verilen talimatla İstiklal Caddesi'ne bırakılan bombanın patlaması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı terör saldırısı hakkındaki söylemleri tepki çekmişti. Bombayı caddeye bırakan ve 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 1794 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Ahlam Albashir'i kadın olduğu için övücü cümleler kullanan Dilmaç'ı, birçok sosyal medya kullanıcısı eleştirmişti.

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