Sözde medyum genç kadına kabusu yaşattı! "Ben iblisin oğluyum, tüm hayatın elimde"

28 Ocak 2025 10:23 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 10:43

İstanbul'da yaşayan Adliye D. isimli kadın sosyal medya platformu Instagram'da fal baktırmak istedi. “Medyum Hüseyin” isimli kişiyle iletişime geçen Adliye D. kabusu yaşadı. Sözde medyum, kadında büyü olduğunu söyleyerek 3 bin lira istedi. Medyum Hüseyin, korktuğunu söyleyerek fal baktırmak istemeyen kadına “Ben iblisin oğluyum, tüm hayatın benim elimde.” diyerek tehditler savurdu.

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İstanbul’da yaşayan Adliye D. isimli kadın, Instagram'da fal baktırmak isteyince kabusu yaşadı. Instagram’da fal baktırma ilanı gören kadın 'Medyum Hüseyin' adlı şüpheliye ulaştı. Sözde medyum, kadında büyü olduğunu söyleyerek bozmak için 3 bin lira istedi. Medyumun söyledikleriyle büyük korku yaşayan Adliye D. fal baktırmak istemediğini söyleyince ortalık karıştı.

"ANNENE, KARDEŞİNE ACIMAM"

Ancak telefondaki ses “Annen Zehra’ya, kardeşin Can’a acımam” diyerek tehdit etti. Adile D. bu tehdit karşısında istenen parayı göndermek zorunda kaldı ve numarayı engelledi.

Sözde medyum bununla yetinmedi. Sabah gazetesinin haberine göre, medyum farklı numaralardan arayıp mesaj atarak baskıyı sürdürdü.

“Engellemen seni benden kurtarmaz, üniversiten, ailen ve özel hayatın elimde. Sana zarar vermekle kalmam, aileni de rezil ederim.” şeklinde tehdit içerikli mesajlar gönderdi.

"BEN İBLİSİN OĞLUYUM"

Sözde medyum genç kadına, “Beni bir daha engellersen annenin yanına gideceğim, iş yerini basacağım, benim dinim yok, ben iblisin oğluyum, anne karnındaki çocuğun canını ben alırım.” şeklinde korkutucu mesajlar göndererek 20 bin lira daha istedi.

Adile D.’nin medyumu bir kez daha engellemesi üzerine, kadının adına sahte Instagram hesapları açılmaya başlandı ve bu hesaplardan aile üyelerine mesajlar gönderildi.

Kadın bunun üzerine soluğu savcılıkta aldı.

Başlatılan soruşturmada savcılık, şüpheli Mehmet Ş.’nin daha önce de benzer suçlardan sabıkası olduğunu belirledi.

Şüpheli, savunmasında suçlamaları reddederek hattının ve banka hesabının başkasına ait olduğunu iddia etti.

Ancak daha önce benzer suçlardan hüküm giymiş olması ve delillerin bu iddiayı desteklemesi nedeniyle savcılık, Mehmet Ş.’nin başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçlarından 14 yıla kadar hapsini istedi.