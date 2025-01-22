Umre vaadiyle 25 milyonluk vurgun yaptı! Savunması 'pes' dedirtti

22 Ocak 2025 07:51 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 07:58

Umre'ye gitmek isteyen vatandaşlar büyük şok yaşadı. Sosyal medyadan verdiği ilanlarla vatandaşları ağına düşüren seyahat acentesi sahibi 30 yaşındaki Hüseyin K. 32 kişiden yaklaşık 25 milyon lira topladı. Ancak belirttiği tarihte kimseyi Umre'ye göndermedi. Bunun üzerine harekete geçen mağdurlar suç duyurusunda bulundu. "Dolandırıcılık işi ile alakam yok" diyen acenta sahibinin verdiği ifade ise şoke etti. İşte detaylar...

Farklı yöntemlerle vatandaşları tuzağa düşüren dolandırıcılar, bu kez de Umre​'ye gitmek isteyen vatandaşları gözüne kestirdi. İstanbul Bahçelievler'de ikamet eden Hüseyin K, sahip olduğu seyahat acentesi aracılığıyla sosyal medya üzerinden ilan ve reklamlar vererek Umreye gitme hayali olan vatandaşlara ulaştı. Kendilerinden talep edilen ücreti Hüseyin K.'ya gönderen vatandaşlar rezervasyon yaptırıp gidecekleri günü beklemeye başladı.

UMRE'YE GÖTÜRMEDİ

Planlanan gün geldiğinde ise Hüseyin K. vatandaşları umreye götürmedi ve mağdurları oyalamaya devam etti. Acentenin kendilerini oyaladığı fark eden kişiler dolandırıldıklarını anlayınca Hüseyin K'dan şikayetçi oldu. Bunun üzerine Hüseyin K. hakkında soruşturma başlatıldı.

25 MİLYONLUK VURGUN YAPTI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında seyahat acentesi sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmayı tamamlayan cumhuriyet savcısı, hazırladığı iddianamede Hüseyin K. ve birlikte hareket ettiği belirlenen Okan K., Resul K. ve Songül K.'nın 'tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık​" suçundan ayrı ayrı 96 yıldan 320 yıla kadar hapislerini talep etti. İddianamede Hüseyin K.'nın 32 mağdurdan toplamda yaklaşık 25 milyon TL para haksız kazanç elde ettiği yer aldı. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi.

İFADESİ 'PES' DEDİRTTİ

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Hüseyin K'nın Suçlamaları kabul etmiyorum. Serdar A. ile Umre seyahat acentesi işletiyorum. Dolandırıcılık işi ile alakam yok. Ortağım Serdar'ın hesaplarda ne kadar para olduğunu sürekli sorması üzerine gelen paraları önce bir bahis sitesine sonra da kendime ait banka hesabına aktarıyorum. Mağdur olan kim varsa parasını vereceğim" sözleri şoke etti.