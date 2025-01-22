Meteoroloji İstanbul dahil 40 için uyardı! Soğuk, yağmur, kar geliyor | 22 Ocak Hava durumu

22 Ocak 2025 06:51 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 06:55

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini yayımladı. Rapora göre Türkiye yeni soğuk ve yağışlı havanın etsisine giriyor. İstanbul dahil 40 ilde bugün yer yer kuvvetli olmak üzere yağış bekleniyor. Ortalama hava sıcaklığı 5 derece birden düşerken birçok il için kar yağışı uyarısı da yapıldı. İşte 22 Ocak Hava durumu…

Türkiye​ yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Son birkaç gündür batı bölgeleri başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde yüzünü gösteren güneş bugün yağış yüklü bulutların ardına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre kış şartları güçlü bir şekilde göre dönerken hava sıcaklığı ortalaması ülke genelinde 3-5 derece azalacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre bugün yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Balıkesir, Samsun​, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde yağış görünüyor.

Yağışlar; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olacak.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi var.

ANTALYA İÇİN SARI KODLU UYARI!

Öte yandan Meteoroloji Antalya için sarı kodlu uyarı yayımladı. Kent genelinde bugün yerel kuvvetli ve çok kuvvetli rüzgar bekleniyor. Rüzgarın; Hatay kıyılarında ise doğulu yönlerden fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL​ HAVA DURUMU? İstanbul yağışlı bir güne uyandı. Kent genelinde bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olacak. Sıcaklık ortalaması 11°C civarında hissedilecek.

Peki diğer illerimizde hava durumu nasıl olacak? İşte bölge bölge ve il il hava durumu tahminleri:

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çanakkale: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Edirne: 11°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu

İstanbul: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Kırklareli: 12°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Afyon: 7°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

Denizli: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İzmir: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Muğla: 10°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Adana: 17°C, Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Antalya: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hatay: 14°C, Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Mersin: 17°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ankara: 5°C, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

Çankırı: 7°C, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

Eskişehir: 9°C, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

Konya: 6°C, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Bolu: 0°C, 7°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu

Düzce: 3°C, 10°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Sinop: 6°C, 13°C, Parçalı ve az bulutlu

Zonguldak: 6°C, 10°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Amasya: 10°C, Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

Artvin: 9°C, Parçalı ve az bulutlu

Samsun: 14°C, Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

Trabzon: 12°C, Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Erzurum: 2°C, Parçalı ve az bulutlu

Kars: 0°C, Parçalı ve az bulutlu

Malatya: 6°C, Parçalı bulutlu

Van: 3°C, Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Diyarbakır: 11°C, Parçalı ve az bulutlu

Gaziantep: 10°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

Siirt: 11°C, Parçalı ve az bulutlu

Şanlıurfa: 13°C, Parçalı ve az bulutlu





