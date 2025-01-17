Sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan çete çökertildi! 5 milyon liranın üzerinde vurgun yaptılar!

17 Ocak 2025 10:00 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 10:34

Sosyal medyada sahte ilanlar vererek vatandaşların kimlik ve iletişim bilgilerini toplayıp “bankacı”, “polis”, “hakim” ve “savcı” kılığında dolandırıcılık yapan şebeke, İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonla çökertildi. 42 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, şebekenin 5 milyon liranın üzerinde vurgun yaptığı ortaya çıktı.

İstanbul merkezli 11 ilde dolandırıcılara yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. İstanbul polisi, sosyal medyada sahte ilanlar vererek vatandaşlara ait kimlik ve iletişim bilgilerini toplayıp “bankacı”, “polis”, “hakim” ve “savcı” kılığında dolandırıcılık​ yapan bir şebekeyi düzenlenen operasyonla çökertti.

5 MİLYONUN ÜZERİNDE VURGUN YAPTILAR

Şebekenin, ele geçirilen paraları yine sosyal medya platformları üzerinden temin ettikleri üçüncü şahısların hesaplarına aktararak milyonlarca lirayı bulan büyük bir vurgun yaptıkları anlaşıldı. Banka hesapları üzerinde yapılan finansal analiz çalışmalarında şüphelilerin 36 ayrı “Nitelikli Dolandırıcılık” eyleminden toplam 5 milyon 121 bin 661 TL vurgun yaptıkları tespit edildi.

42 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tuzaklarına düşürdükleri kişiler üzerinden büyük bir vurgun gerçekleştiren dolandırıcılık şebekesinin tüm üyeleri tek tek belirlendi. Suç ağının çökertilmesi için 14 Ocak’ta operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul merkezli Adıyaman, Adana, Balıkesir, İzmir, Manisa, Tekirdağ, Kütahya, Van, Hatay ve Mersin’de yapılan eş zamanlı operasyonda 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 soğuk cüzdan, 7 bin 325 dolar, 130 bin TL para, 1 kuru sıkı tabanca ve bu silaha ait 37 mermi ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan dolandırıcılar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Fatih’teki Vatan Yerleşkesinde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlılar ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.