Emekli kadını dolandırıp parasıyla alem yaptılar! Polis adım adım izleyip kıskıvrak yakaladı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

17 Ocak 2025 09:35 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 09:48

Dolandırıcıların hedefinde bu kez emekli 61 yaşındaki Gül K. vardı. Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar kadını tam 1 milyon 500 bin lira dolandırdı. Durumu polise bildirilmesiyle harekete geçen ekipler dolandırıcıları alem yaparken yakaladı.