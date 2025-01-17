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Emekli kadını dolandırıp parasıyla alem yaptılar! Polis adım adım izleyip kıskıvrak yakaladı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Ocak 2025 09:35 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 09:48

Dolandırıcıların hedefinde bu kez emekli 61 yaşındaki Gül K. vardı. Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar kadını tam 1 milyon 500 bin lira dolandırdı. Durumu polise bildirilmesiyle harekete geçen ekipler dolandırıcıları alem yaparken yakaladı.

Bursa​'da meydana gelen dolandırıcılık olayında 61 yaşındaki Gül K., kendisini yabancı bir numaranın aramasıyla tuzağa düştü. Telefondaki kişi kendisini polis​ olarak tanıtıp, "Adınız terör örgütüne karıştı" diyerek kadından elindeki parayı hazırlamasını söyledi. Kadının ev adresini alan şüpheli hemen yola koyuldu.

Emekli kadını dolandırıp parasıyla alem yaptılar! Polis adım adım izleyip kıskıvrak yakaladı - 1. Resim

DOLANDIRICI KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Kadının evine giden şüpheli kadından aldığı parayla kayıplara karıştı. Aradan geçen süre sonrası kendisine bir daha ulaşılmayınca Gül K., karakolun yolunu tuttu. İhbar üzerine olayla ilgili tahkikat başlatan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık​ Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından kimliğini tespit ettiği 3 şüphelinin parayı alıktan sonra İstanbul'a gittiği bilgisine ulaştı.

Emekli kadını dolandırıp parasıyla alem yaptılar! Polis adım adım izleyip kıskıvrak yakaladı - 2. Resim

ALEM YAPARKEN POLİS BASTI

Harekete geçen ekipler İstanbul'da yaptığı operasyonla şüphelileri alem yaparken yakaladı. Emniyette ifadeleri alınan A.G., E.E.Ç., H.Ö. buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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