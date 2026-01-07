Bıçaklı krize özel harekattan operasyon! Heyecan dolu anlar kameralara yansıdı

Samsun'da Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ilginç bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres Gürbüz Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartman oldu.

Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki İsa N. isimli şahıs, apartmanın 4. katında, henüz bilinmeyen bir nedenle eline aldığı bıçakla balkona çıkarak bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKNA SONUÇ VERMEYİNCE ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ

Bölgeye ulaşan ekipler tarafından apartman çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polisler, yaklaşık 2 saat boyunca kendisine zarar vermek isteyen şahsı sakinleştirerek ikna etmeye çalışsa da sonuç alınamadı.

İsa N.'nin balkondan inmemesi üzerine devreye özel harekat polisleri girdi. Ekiplerin planlı şekilde düzenlediği operasyonla balkonda etkisiz hale getirilen şahıs kontrol altına alındı. Özel harekât ekiplerinin bıçağa müdahale ettiği ve şahsı balkondan alma anı anbean kameralara kaydedildi.

İkna çalışmaları ve operasyonun sürdüğü zaman diliminde şahsın balkondan aşağıya saksı, şişe ve çeşitli eşyalar attığı, zaman zaman bağırarak çevredekilere zor anlar yaşattığı belirtildi.

AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Etkisiz hale getirilen şahıs olay yerinde hazır bekletilen ambulansa bindirilerek Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan İsa N.'nin eşinden kısa süre önce ayrıldığı ve psikolojik problemleri olduğu öğrenildi.